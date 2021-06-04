Посол Финляндии: ограничения на поездки не нанесут ущерба отношениям c Эстонией

Когда начнут ходить суда?

- Этого я не могу сказать. Закон еще не поступил в парламент. Я хочу, чтобы это произошло как можно скорее.

Отношения между Эстонией и Финляндией всегда были хорошими, сейчас тяжелый период. Вам, как послу, тоже нелегко?

- Думаю, важно помнить, что у нас есть исторические связи, и они очень крепкие. Не думаю, что это повлияет на наше многовековое сотрудничество.

Почему было принято решение, что для деловых поездок можно использовать только самолеты?

У нас больше опыта в том, как это (процедуры, связанные с коронавирусом - ред.) можно организовать в аэропорту Хельсинки "Вантаа". Поэтому сейчас решено сделать такой маленький шаг, чтобы можно было прилетать на самолете. Конечно, хотелось бы, чтобы ограничения были смягчены еще больше.