Россия запретит ввоз из Эстонии кормов для домашних животных(4)
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Эстонии кормов и кормовых добавок для животных, сообщил журналистам руководитель ведомства Сергей Данкверт в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК. Запрет вступит в силу с 9 июня 2021 года, он будет действовать для всех эстонских предприятий.
Введение запрета связано с тем, что эстонские власти оказались не готовы подтвердить ранее выданные гарантии о контроле безопасности и качестве поставляемых в Россию кормов и кормовых добавок и организовать инспекцию Россельхознадзора на эстонских предприятиях. Не только Эстония, но и другие страны ЕС, поставляющие в Россию корма, не выполняют требования российского законодательства, подчеркнул Данкверт.
”Мы провели инспекцию в Литве — никто не контролирует прослеживаемость по ГМО, запросили инспекцию в Эстонии — они фактически отказались. Чехия следующая, будем проверять, и я уверен, что тоже пострадает, потому что они практически не контролируют ГМО в кормах”, — заявил руководитель Россельхознадзора.
Ранее представители бизнеса сообщили, что столкнулись со сложностями из-за запрета на поставки импортных кормов и кормовых добавок. Доступ импортных кормов на российский рынок Россельхознадзор ограничивал из-за того, что в кормах для так называемых продуктивных животных — домашнего скота, который выращивается прежде всего для изготовления продуктов (коровы, свиньи, овцы и т.д.) — были найдены незарегистрированные генно-модифицированные компоненты (ГМО). Летом 2020 года Россельхознадзор ограничил импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте 2021-го — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы. Под запрет попали не только корма для сельхозяйственных животных, но и для кошек, собак и всех других домашних питомцев, считающихся непродуктивными животными.
Ситуация создает риски для здоровья домашних животных, предупредил Союз предприятий зообизнеса. Доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке составляет около 15%. Но в России практически нет своего производства профессиональных кормов наивысшего качества (с содержанием свежего мяса) и класса ”холистик” (используется множество натуральных ингредиентов), диетических кормов для животных с особенностями здоровья, а также лечебных кормов. Такие корма продаются только в специализированных магазинах и ”жизненно необходимы для многих кошек и собак”. Союз предприятий зообизнеса попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова поспособствовать снятию запрета.
Обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину из-за запрета импортных кормов написала и саморегулируемая организация ”Национальная ветеринарная палата” (в нее входит более 120 оказывающих ветеринарные услуги организаций и ИП). Часть попавших под запрет кормов — диетическое питание для животных, страдающих заболеваниями, и без них домашние питомцы могут заболеть или погибнуть. Поскольку у 68% процентов российских семей есть домашние животные, это может ”негативно повлиять на морально-психологическое состояние общества в целом”, предупредили ветеринары.
Представители зообизнеса в Россельхознадзор не обращались, подчеркнул Данкверт. ”Если представители хотят попиариться, то они добились своего — все знают, что есть зообизнес. Сказали бы, что нужно в первую очередь, какие заводы, какие лечебные корма мы не выпускаем, какие нужно срочно открыть, мы бы проводили соответствующие переговоры. Мы открыты для того, чтобы делать быстро”, — добавил Данкверт.
Основные поставщики кормов для кошек и собак — Франция, Италия, Китай, Чехия, Бельгия, уточняют в Россельхознадзоре. Вопрос об отмене ограничений поставок кормов из Эстонии Россельхознадзор рассмотрит после того, как эстонские власти предоставят запрошенные документы и организуют инспекцию. ”Если мы видим, что иностранные службы не реагируют, мы закрываем страну, потом в результате переговоров мы начинаем открывать там, где нам докажут безопасность. Мы очень долго держали закрытой Голландию, но голландцы отчитались, мы первыми открыли два предприятия, будем дальше открывать”, — сказал Данкверт.
Переговоры по кормам, по словам Данкверта, запланированы также с Испанией.