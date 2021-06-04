Россия запретит ввоз из Эстонии кормов для домашних животных

Введение запрета связано с тем, что эстонские власти оказались не готовы подтвердить ранее выданные гарантии о контроле безопасности и качестве поставляемых в Россию кормов и кормовых добавок и организовать инспекцию Россельхознадзора на эстонских предприятиях. Не только Эстония, но и другие страны ЕС, поставляющие в Россию корма, не выполняют требования российского законодательства, подчеркнул Данкверт.

”Мы провели инспекцию в Литве — никто не контролирует прослеживаемость по ГМО, запросили инспекцию в Эстонии — они фактически отказались. Чехия следующая, будем проверять, и я уверен, что тоже пострадает, потому что они практически не контролируют ГМО в кормах”, — заявил руководитель Россельхознадзора.

Ранее представители бизнеса сообщили, что столкнулись со сложностями из-за запрета на поставки импортных кормов и кормовых добавок. Доступ импортных кормов на российский рынок Россельхознадзор ограничивал из-за того, что в кормах для так называемых продуктивных животных — домашнего скота, который выращивается прежде всего для изготовления продуктов (коровы, свиньи, овцы и т.д.) — были найдены незарегистрированные генно-модифицированные компоненты (ГМО). Летом 2020 года Россельхознадзор ограничил импорт всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте 2021-го — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы. Под запрет попали не только корма для сельхозяйственных животных, но и для кошек, собак и всех других домашних питомцев, считающихся непродуктивными животными.