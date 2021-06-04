ЧП и криминал
04.06.2021, 17:08

Полиция перекрыла утром ведущие в Тапа дороги: итоги операции неутешительны

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Priit Simson
На ведущих в Тапа дорогах сегодня утром полицейские Раквереского отделения полиции провели операцию по проверке трезвости водителей. За несколько часов задержали пятерых нетрезвых водителей.

Лейтенант полиции патрульной службы Раквереского отделения полиции Яанус Мятас сказал, что подобную операцию полицейские провели пару недель назад и тогда было задержано восемь нетрезвых водителей.

„Тогда рейд был проведен в понедельник утром. Сейчас нашей целью было проверить, сколько человек будет за рулем в нетрезвом виде еще до выходных, утром пятницы, когда люди едут на работу. Фигурально выражаясь, мы закрыли ведущие в Тапа дороги на замок, чтобы одновременно проверить как можно больше водителей. За несколько часов нетрезвыми за рулем были задержаны четверо мужчин и одна женщина. То есть ситуация никак не улучшилась, на наших дорогах слишком много водителей, которые садятся за руль в неадекватном состоянии", — рассказал Мятас.

Яанус Мятас добавил, что оправдания водителей были однотипными. "Говорили, что вчера был хороший теплый вечер и люди позволили себе несколько бутылок пива или коктейлей. Так как сейчас темнеет поздно, люди не пошли в разумное время спать и этих часов сна не хватило для того, чтобы полностью проспаться, — сказал Мятас. — Грустная картинка. Результаты наглядно показывают, что часть людей не оценивает свое состояние адекватно. Если вечером есть желание выпивать, а утром надо за руль, то надо приобрести алкометр. Это поможет предупредить опасные ситуации, когда человек сядет за руль в состоянии, когда этого делать нельзя".

Полицейским Раквереского отделения полиции в проведении операции оказали большую помощь 10 помощников полицейских. Кроме нетрезвых водителей были также остановлены два водителя, которые превышали скорость. По всем нарушениям начаты делопроизводства.

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