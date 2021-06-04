Полиция перекрыла утром ведущие в Тапа дороги: итоги операции неутешительны

Лейтенант полиции патрульной службы Раквереского отделения полиции Яанус Мятас сказал, что подобную операцию полицейские провели пару недель назад и тогда было задержано восемь нетрезвых водителей.

„Тогда рейд был проведен в понедельник утром. Сейчас нашей целью было проверить, сколько человек будет за рулем в нетрезвом виде еще до выходных, утром пятницы, когда люди едут на работу. Фигурально выражаясь, мы закрыли ведущие в Тапа дороги на замок, чтобы одновременно проверить как можно больше водителей. За несколько часов нетрезвыми за рулем были задержаны четверо мужчин и одна женщина. То есть ситуация никак не улучшилась, на наших дорогах слишком много водителей, которые садятся за руль в неадекватном состоянии", — рассказал Мятас.

Яанус Мятас добавил, что оправдания водителей были однотипными. "Говорили, что вчера был хороший теплый вечер и люди позволили себе несколько бутылок пива или коктейлей. Так как сейчас темнеет поздно, люди не пошли в разумное время спать и этих часов сна не хватило для того, чтобы полностью проспаться, — сказал Мятас. — Грустная картинка. Результаты наглядно показывают, что часть людей не оценивает свое состояние адекватно. Если вечером есть желание выпивать, а утром надо за руль, то надо приобрести алкометр. Это поможет предупредить опасные ситуации, когда человек сядет за руль в состоянии, когда этого делать нельзя".

Полицейским Раквереского отделения полиции в проведении операции оказали большую помощь 10 помощников полицейских. Кроме нетрезвых водителей были также остановлены два водителя, которые превышали скорость. По всем нарушениям начаты делопроизводства.