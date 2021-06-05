Лесная инвентаризация: в последние годы объем вырубок в Эстонии сокращается
Согласно последним данным по статистической инвентаризации лесов (SMI), опубликованным сегодня Агентством по окружающей среде, в Эстонии лесами покрыто 51,3% площади. Наиболее богатые лесом уезды — Харьюский и Ида-Вируский уезды, где лесистость превышает 61%.
По словам директора Агентства по окружающей среде Таймара Ала, согласно недавно опубликованной статистике, сравнивающей страны Европы, Эстония входит в число богатых лесами северных стран. ”Эстония смогла сохранить свое место в начале таблицы богатых лесами стран, и по доле лесов, находящихся под строгой охраной, среди 35 стран Европы мы занимает третье место после Лихтенштейна и Италии”, — отметил Ала, сославшись на последний отчет по европейским лесам, опубликованный в начале этого года.
По сравнению с данными, полученными годом ранее, согласно SMI увеличилась площадь охраняемых лесов, которая теперь составляет 25,6%. При этот доля строго охраняемых лесов составляет 14,2%, в то время как десять лет назад она была всего 9,6%.
Из лесов Эстонии 39% составляют хвойные леса, 42% — лиственные леса. По словам руководителя отдела лесоводства Агентства по окружающей среде Тайво Денкса, проценты пород деревьев в наших лесах за последние годы не сильно изменились, несколько уменьшилась доля сосны и увеличилась доля березы. ”Отчасти это обусловлено тем, что хотя в частных лесах в последние годы при обновлении все больше используются хвойные породы, многие владельцы лесов предпочитают оставлять лес для естественного обновления, где преимущество имеется уже у лиственных пород с более быстрым ростом”, — добавил Денкс.
”Объем вырубок, согласно инвентаризации, в 2019 году сократился до 11,2 млн плотных кубометров, и экспертная оценка* за 2020 год показывает еще большее падение объема вырубок”, — отметил Тайво Денкс. Объем вырубок 2019 года был того же порядка, что дала также экспертная оценка весной прошлого года. Согласно экспертной оценке за 2020 год объем вырубок уменьшился до 10,6 млн плотных кубометров, объем на основании SMI выяснится в результате текущей инвентаризации лесов.
Прирост лесных ресурсов в прошлом году составил в общей сложности 16,1 млн плотных кубометров. ”Лесные ресурсы стабилизировались за последние пять лет и сохраняются на уровне 470-480 млн плотных кубометров”, — отметил руководитель отдела лесоводства Агентства по окружающей среде.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.