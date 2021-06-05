Лесная инвентаризация: в последние годы объем вырубок в Эстонии сокращается

Согласно последним данным по статистической инвентаризации лесов (SMI), опубликованным сегодня Агентством по окружающей среде, в Эстонии лесами покрыто 51,3% площади. Наиболее богатые лесом уезды — Харьюский и Ида-Вируский уезды, где лесистость превышает 61%.

По словам директора Агентства по окружающей среде Таймара Ала, согласно недавно опубликованной статистике, сравнивающей страны Европы, Эстония входит в число богатых лесами северных стран. ”Эстония смогла сохранить свое место в начале таблицы богатых лесами стран, и по доле лесов, находящихся под строгой охраной, среди 35 стран Европы мы занимает третье место после Лихтенштейна и Италии”, — отметил Ала, сославшись на последний отчет по европейским лесам, опубликованный в начале этого года.

По сравнению с данными, полученными годом ранее, согласно SMI увеличилась площадь охраняемых лесов, которая теперь составляет 25,6%. При этот доля строго охраняемых лесов составляет 14,2%, в то время как десять лет назад она была всего 9,6%.

Из лесов Эстонии 39% составляют хвойные леса, 42% — лиственные леса. По словам руководителя отдела лесоводства Агентства по окружающей среде Тайво Денкса, проценты пород деревьев в наших лесах за последние годы не сильно изменились, несколько уменьшилась доля сосны и увеличилась доля березы. ”Отчасти это обусловлено тем, что хотя в частных лесах в последние годы при обновлении все больше используются хвойные породы, многие владельцы лесов предпочитают оставлять лес для естественного обновления, где преимущество имеется уже у лиственных пород с более быстрым ростом”, — добавил Денкс.