Лаанет: Эстония продолжит внимательно следить за развитием событий в Беларуси и на границах Украины

Лаанет принял министра обороны Албании

”Активное участие албанских военнослужащих в боевой группе НАТО, дислоцирующейся в Латвии, доказывает, что Албания хорошо понимает угрозы безопасности в нашем регионе и выражает большое желание внести свой вклад в коллективную оборону, в которой как раз и кроется сила НАТО”, — сказал Лаанет.

На встрече министры обсудили возможности расширения сотрудничества.

”Мы приветствуем интерес Албании к нашему накопленному опыту — мы готовы поделиться со своим союзником по НАТО знаниями в тех областях, где Эстония сильна”, — добавил Лаанет.

Хотя две страны сотрудничают в области военного образования — многие албанские военнослужащие обучались в Балтийском оборонном колледже в Тарту — по словам министров, в этой сфере существует достаточно много нереализованных возможностей. ”Албанских военнослужащих всегда рады видеть в Эстонии, когда они приезжают учиться или преподавать”, — добавил Лаанет.

Министры обороны признали, что, несмотря на географическую удаленность, союзники сталкиваются с аналогичными вызовами в вопросах безопасности.

”На предстоящем саммите НАТО необходимо подчеркнуть, что Россия по-прежнему является самой большой военной угрозой для альянса”, — сказал министр обороны Лаанет, добавив, что Эстония продолжит внимательно следить за развитием событий в Беларуси, на границах Украины, а также перед и во время масштабных российский учений ”Запад 2021”.

Министр Лаанет подчеркнул, что на саммите НАТО важно одобрить обновленные планы сдерживания и обороны и принять решения, которые модернизируют структуру сил НАТО.

”Мы должны реагировать на изменения, которые влияют на деятельность по обороне и сдерживанию. Чтобы принцип коллективной обороны НАТО был максимально эффективным, требуется идти в ногу со временем”, — сказал Лаанет.

Эстония и Албания ведут активное сотрудничество с США в сфере обороны. Например, недавно в обеих странах прошли под руководством США скоординированные между собой учения в рамках серии Defender-Europe 2021.