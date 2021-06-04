ВИДЕО: Новый скандал на "Ролан Гаррос". В Париже задержали российскую теннисистку

Нынешний "Ролан Гаррос" выделяется не только спортивными результатами (в женском турнире уже выбыли изщ борьбы 6 теннисисток из ТОП-10), но и скандалами. Сначала японка Наоми Осака отказалась общаться с прессой и снялась с турнира сославшись на психические проблемы. Теперь в эпицентре внимания оказалась россиянка.

Задержали из-за двойных ошибок

Сизикову задержали вечером 3 июня, когда она выходила с массажа.В поединке парного разряда с Екатериной Александровой российский дуэт в первом круге уступил австралийской паре Сторм Сандерс/Айла Томлянович - 1:6, 1:6.

Причиной задержания, которое сопровождалось обыском гостиничного номера Сизиковой, стало дело о договорных матчах, которое еще в октябре прошлого года завели парижские прокуроры. Россиянку поместили под стражу в полицейский офис.

Сизикову подозревают из-за двух двойных ошибок в первом круге "Ролан Гаррос"-2020. Тогда россиянка выступала в паре с американкой Мэдисон Бренгл. Интернациональный дуэт проиграл румынской паре Патриция Циг/Кристина Миту – 6:7, 4:6.

Букмекеры забили тревогу

На эту игру в режиме реального времени было поставлено несколько сот тысяч евро, что слишком много для поединка парного разряда.

Букмекеры забили тревогу, поскольку большинство ставок было сделано на 5-й гейм второго сета, который Сизикова и Бренгл проиграли - россиянка допустила в нем две двойные ошибки.

В настоящий момент российская теннисистка занимает 101-е место в парном рейтинге WTA.