Дмитрий Песков — RusDelfi: в России очень любят Эстонию

“Но, тем не менее, в России очень любят Эстонию, очень любят эстонцев. И конечно, всё будет зависеть от того, какая будет политическая воля. С нашей стороны никакой враждебности нет. Но, к сожалению, в Эстонии мы иногда слышим разные опасения в связи с враждебностью России и так далее. Это не так, это не соответствует действительности”, — прокомментировал Песков.