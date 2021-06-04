ФОТО: Суперстарт Тянака на Сардинии: 4 заезда - 4 победы!

Sardiinia MM-ralli 2021 SS1 Foto: Margus Pahv

На острове Сардиния проходит пятый этап чемпионата мира по авторалли. Отлично стартовал на средиземноморском ралли эстонский гонщик Отт Тянак ("Хендай"). Он выиграл все четыре заезда в утренней сессии и захватил лидерство.