На трассе Таллинн - Нарва автомобиль BMW разогнался до 226 км/ч. Водитель арестован

Патруль следил за дорожным движением на отрезке шоссе с максимально разрешенной скоростью в 110 км/ч, что означает, что задержанный водитель превысил скорость не менее чем на 116 км/ч. Патруль последовал за BMW и дал сигнал к остановке. За рулем был 21-летний местный житель, в машине также находилось трое его друзей.

„Водитель признал нарушение и обосновал свое поведение желанием проверить, какую максимальную скорость можно "выжать" из автомобиля. Водитель удивился, что радар зафиксировал именно этот показатель, по его словам в какой-то момент скорость могла быть еще выше", — сказала старший комиссар Раквереского отделения полиции Аве Ууэ.

Несколько месяцев назад водитель уже попадал в поле зрения полиции из-за превышения скорости, когда ему был назначен денежный штраф. На сегодняшнем судебном заседании задержанному водителю в наказание вынесли 30 дней ареста и лишение водительских прав на шесть месяцев.

„Так как денежное наказание ранее не повлияло на поведение молодого водителя, остается надеяться, что в камере у него будет время подумать над своим поступком, — сказала Аве Ууэ. — В обычной дорожной ситуации нельзя таким образом испытывать возможности своего автомобиля, риск слишком высок. И если водитель ни во что не ставит безопасность на дороге, в таком случае должны вмешаться и призвать водителя к благоразумию пассажиры, чтобы поездка не стала последней".

Судебное решение можно оспорить в течение 15 дней.