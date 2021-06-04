Хоккей 2021
04.06.2021, 14:59

"Это позор – поражению от такой Канады не может быть оправдания. Мы как хоккейная нация на самом дне" Крик души российского журналиста

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Никита Петухов
Игрок сборной России Артем Швец
Игрок сборной России Артем Швец
Фото: Keystone Press Agency
Отмучились, констатирует журналист Sports.ru Никита Петухов.

Вот, узнаю этот момент: когда настолько плохо, что все слова кажутся недостаточными. Слишком легкими, не до конца точными, неподходящими.

В идеальном мире эта колонка, конечно, должна звучать матом. Не отборным, где-то даже неумелым, но очень-очень искренним.

Когда я увидел, что в овертайме шайба летит в наши ворота, я правда закричал. Я правда не верил в то, что эта сборная России может проиграть этой Канаде. Я уговаривал себя поверить, повторял: бывает всякое, даже самые слабые составы соперников постоянно причиняют нам боль. Я вспоминал 2019-й — тогда ведь было то же самое, только в других масштабах.

Но я так и не поверил — пока не увидел. И тогда крик был единственной доступной мне реакцией.

Вывеска ”Россия — Канада” не спасла этот матч. Он был — давайте признаемся честно — очень слабым с самого начала. Россия с самого начала неплохо оборонялась, но вообще ничего не могла сделать на чужой половине. Мы начали активным отрезком — и тогда правда показалось, что на нашей стороне есть какой-то опыт. Но к середине первого периода опыт растаял; до пропущенной в овертайме шайбы мы, наша сборная, просто мучились на льду. И зрители мучились вместе с ними.

Я был готов к этому мучению. Я знаю, что сборной России всегда плохо дается взлом чужой насыщенной обороны. Но я думал, что свои шансы мы найдем. Что у нас есть быстрый Толчинский. Есть Тарасенко, главная звезда этого турнира. У нас будет поддержка с синей линии.

Но ничего этого не было. Наша центральная линия просто растворилась: идеальной иллюстрацией на эту тему стал овертайм — мы выпускали центрального нападающего на вбрасывание и тут же убирали со льда, чтобы вышел крайний.

В атаке было настолько плохо, что Орлов, кажется, хотел забить сам, обыграв всю пятерку соперников — и однажды у него это почти получилось.

Это был ужасный, выматывающий хоккей, но мы держались в счете близко. Казалось, что гол все исправит, мы пройдем дальше и забудем эту игру навсегда.

Нет. Не забудем.

Эта игра просто напомнила нам, где наш уровень. К чему приводят разорение внутреннего чемпионата. К чему приводит расслоение КХЛ на бедных и очень богатых — сегодня ведь было видно, что молодые пацаны из канадских юниорок просто привыкли ставить перед собой высокие и амбициозные задачи. Они привыкли играть на чуть более сложном уровне, чем по идее должны. Они играли аккуратно и ответственно — и цеплялись за каждый момент.

А мы привыкли к Евротуру. Игроки СКА и ЦСКА привыкли играть против команд, из которых они пачками высасывают игроков. Мы привыкли переплачивать игрокам и растренировывать их. Мы привыкли к тому, что сборная формируется не из сильнейших игроков КХЛ, а из игроков СКА и ЦСКА (это часто совпадает, но иногда — все же нет).

Мы, короче, отвыкли соревноваться в хоккей. Сборная России готова обыгрывать британцев и отрабатывать наложения против белорусов. Конкурировать с канадцами — на любом уровне, любым составом, против любого состава — нам уже тяжело.

Мы шли к этому долгие десять лет — с лимитом на легионеров, с возвращением игроков из НХЛ, с раздутыми зарплатами и внедрением ”Куньлуня” в КХЛ. Это не случайное поражение, Канада не выдала матч жизни. Эти молодые и юные канадцы сыграли скромно, но цеплялись за все шансы.

Мы это делать разучились — примерно с того момента, как Алексей Кайгородов стрелой пролетел против канадских звезд, мы больше этого и не делали.

И дальше, разумеется, будет только хуже.

Россия — Канада — 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
3 июня, 20.15, ”Олимпийский спортивный центр”
1:0 — 34 Тимкин (Орлов, Каменев)
1:1 — 45 Хенрик (Браун, Комтуа)
1:2 — 62 Манжипан (Стечер)

Вратари: Бобровский 22/24 — Кюмпер 24/25.

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