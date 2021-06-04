"Это позор – поражению от такой Канады не может быть оправдания. Мы как хоккейная нация на самом дне" Крик души российского блогера

Вот, узнаю этот момент: когда настолько плохо, что все слова кажутся недостаточными. Слишком легкими, не до конца точными, неподходящими.

В идеальном мире эта колонка, конечно, должна звучать матом. Не отборным, где-то даже неумелым, но очень-очень искренним.

Когда я увидел, что в овертайме шайба летит в наши ворота, я правда закричал. Я правда не верил в то, что эта сборная России может проиграть этой Канаде. Я уговаривал себя поверить, повторял: бывает всякое, даже самые слабые составы соперников постоянно причиняют нам боль. Я вспоминал 2019-й — тогда ведь было то же самое, только в других масштабах.

Но я так и не поверил — пока не увидел. И тогда крик был единственной доступной мне реакцией.

Вывеска ”Россия — Канада” не спасла этот матч. Он был — давайте признаемся честно — очень слабым с самого начала. Россия с самого начала неплохо оборонялась, но вообще ничего не могла сделать на чужой половине. Мы начали активным отрезком — и тогда правда показалось, что на нашей стороне есть какой-то опыт. Но к середине первого периода опыт растаял; до пропущенной в овертайме шайбы мы, наша сборная, просто мучились на льду. И зрители мучились вместе с ними.

Я был готов к этому мучению. Я знаю, что сборной России всегда плохо дается взлом чужой насыщенной обороны. Но я думал, что свои шансы мы найдем. Что у нас есть быстрый Толчинский. Есть Тарасенко, главная звезда этого турнира. У нас будет поддержка с синей линии.

Но ничего этого не было. Наша центральная линия просто растворилась: идеальной иллюстрацией на эту тему стал овертайм — мы выпускали центрального нападающего на вбрасывание и тут же убирали со льда, чтобы вышел крайний.

В атаке было настолько плохо, что Орлов, кажется, хотел забить сам, обыграв всю пятерку соперников — и однажды у него это почти получилось.

Это был ужасный, выматывающий хоккей, но мы держались в счете близко. Казалось, что гол все исправит, мы пройдем дальше и забудем эту игру навсегда.

Нет. Не забудем.