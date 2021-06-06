Сам виноват. Как Лукашенко разрушит свой же режим

2. Лукашенко санкционировал насилие, поднявшее народ на массовые демонстрации

Ночь после выборов 9 августа, как и две следующие ночи, превратились в кровавую баню. Пытаясь свести к минимуму свидетельства собственных преступлений, власти на трое суток отключили интернет (сейчас уже ясно, что "за рубильником" стояло госпредприятие НЦОТ, использовавшее оборудование американской компании Sandvine Inc.). Максимально жестокая зачистка несогласных с итогами выборов и отключение интернета произошли по приказу Лукашенко. Только человек, не имеющий смартфона и не понимающий, как в 21-м веке распространяется информация, мог придумать настолько мертвый план. Лукашенко, по его собственному признанию, читает бумажные распечатки "из интернета" и пользуется кнопочным стационарным телефоном с позолотой, который с гордостью демонстрировал российской пропагандистке Аскер-заде.

Жестокие планы Лукашенко всегда как на ладони. Переслушайте, например, планерку замминистра Карпенкова с личным составом МВД, где помимо садистских "стрелять в упор: по ногам, в живот, по яйцам", тот еще и прямым текстом говорит о том, что силовики прикрыты "главой государства со всех сторон в плане применения оружия". Что в принципе стало абсолютно очевидным после подписания закона "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности" 17 мая 2021 года, в котором силовики получили право стрелять в протестующих и не нести за это ответственности. Закон уже работал задним числом в августе 2020-го, когда протестующим отрывало ступни, их давило автозаками, в них стреляли в упор. За три дня после выборов появилось несколько убитых и столько покалеченных, что даже мирные белорусы не смогли смолчать. Такой мощной волны протестов бы не случилось, если бы не бессмысленный кровавый террор. Не было бы общенародных маршей по воскресеньям в течение полугода, если бы протестующих не истязали на Окрестина. Не выходили бы женщины на улицы по субботам, а пенсионеры по понедельникам, если бы не коридоры из дубинок, через которые ОМОН прогонял задержанных на митингах. Невиданную для Беларуси протестную активность создал Лукашенко своими собственными руками — как серийный маньяк, который перестал себя сдерживать и начал убивать, чтобы войти в историю Александром Синие Пальцы, отменив все свои прежние заслуги и достижения.