Центры вакцинации обойдутся Таллинну в 250 000. Кто покроет эти расходы?(1)
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город получил от Марека Сеэра, руководителя вакцинационной команды, письмо, в котором город просят оказать содействие в продолжении работы центров вакцинирования.
”Город поддерживает предложение оставить вакцинационные центры открытыми на лето — для того, чтобы все желающие, причем не только жители Таллинна, сумели получить прививку, — сказал Михаил Кылварт. — Поэтому мы поддержим работу этих центров и продолжим их содержать так же, как делали это ранее. Как известно, впервые вакцинационные центры были открыты в начале апреля в спортивном центре ”Сыле” и ледовом холле ”Тондираба”, для них город организовал колл-центр, с помощью которого можно было зарегистрироваться на прививку. Помимо этого, мы предоставили предприятиям, оказывающим услугу здравоохранения, городские площади, оборудование и компьютерную сеть. Безопасность обеспечивали сотрудники Муниципальной полиции, кроме того, в качестве вспомогательного персонала в вакцинационных центрах дежурили и добровольцы из числа работников городской системы. Точно так же, чтобы гарантировать возможность провести вакцинирование в максимальном объеме, мы обеспечили площади и другие опорные услуги открывшимся в мае центрам вакцинирования Ида-Таллиннской центральной больницы в ледовом холле ”Тондираба” и Ляэне-Таллиннской центральной больницы в мустамяэском культурном центре ”Кая””.
Как отметил Михаил Кылварт, содержание до конца лета вакцинационных центров в ледовом холле ”Тондираба”, культурном центре ”Кая” и спорткомплексе ”Сыле” обойдется городу почти в 250 000 евро.
”Но город готов поддержать открытие также и более чем трех крупных вакцинационных центров в Таллинне — в случае, если поставки вакцины увеличатся и предприятия, оказывающие услугу здравоохранения, будут готовы предложить соответствующую медицинскую услугу”, — уточнил мэр.
Открытый 17 мая в культурном центре ”Кая” вакцинационный центр будет работать до 8 августа. Открытый 18 мая в ледовом холле ”Тондираба” вакцинационный центр будет работать до 5 июня. 12-13 июня в спортивном центре ”Сыле” и ледовом холле ”Тондираба” пройдет вакцинирование тех людей, которые в апреле получили в том же самом месте первую дозу вакцины. В обоих центрах в вышеуказанные даты в качестве вспомогательного персонала будут дежурить добровольцы из числа работников городской системы.