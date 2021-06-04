Центры вакцинации обойдутся Таллинну в 250 000. Кто покроет эти расходы?

”Город поддерживает предложение оставить вакцинационные центры открытыми на лето — для того, чтобы все желающие, причем не только жители Таллинна, сумели получить прививку, — сказал Михаил Кылварт. — Поэтому мы поддержим работу этих центров и продолжим их содержать так же, как делали это ранее. Как известно, впервые вакцинационные центры были открыты в начале апреля в спортивном центре ”Сыле” и ледовом холле ”Тондираба”, для них город организовал колл-центр, с помощью которого можно было зарегистрироваться на прививку. Помимо этого, мы предоставили предприятиям, оказывающим услугу здравоохранения, городские площади, оборудование и компьютерную сеть. Безопасность обеспечивали сотрудники Муниципальной полиции, кроме того, в качестве вспомогательного персонала в вакцинационных центрах дежурили и добровольцы из числа работников городской системы. Точно так же, чтобы гарантировать возможность провести вакцинирование в максимальном объеме, мы обеспечили площади и другие опорные услуги открывшимся в мае центрам вакцинирования Ида-Таллиннской центральной больницы в ледовом холле ”Тондираба” и Ляэне-Таллиннской центральной больницы в мустамяэском культурном центре ”Кая””.