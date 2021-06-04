ЧП и криминал
04.06.2021, 14:25

В Мустамяэ произошла цепная авария: в больницу доставили 11-месячного младенца

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Foto: Jaanus Lensment
Сегодня утром в столичном районе Мустамяэ произошла цепная авария с участием трех авто. С места происшествия в больницу доставили маленького ребенка.

Сообщение о ДТП поступило в 10:51. По имеющимся данным, возле Таммсааре теэ, 64 столкнулись три легковых автомобиля. Находившийся в одном из автомобилей 11-летний ребенок был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

К счастью, выяснилось, что никаких повреждений у него нет.

Другие люди также не пострадали.

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