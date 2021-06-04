04.06.2021, 14:25
В Мустамяэ произошла цепная авария: в больницу доставили 11-месячного младенца(2)
Foto: Jaanus Lensment
Сегодня утром в столичном районе Мустамяэ произошла цепная авария с участием трех авто. С места происшествия в больницу доставили маленького ребенка.
Сообщение о ДТП поступило в 10:51. По имеющимся данным, возле Таммсааре теэ, 64 столкнулись три легковых автомобиля. Находившийся в одном из автомобилей 11-летний ребенок был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.
К счастью, выяснилось, что никаких повреждений у него нет.
Другие люди также не пострадали.