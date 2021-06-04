В Мустамяэ произошла цепная авария: в больницу доставили 11-месячного младенца

Сообщение о ДТП поступило в 10:51. По имеющимся данным, возле Таммсааре теэ, 64 столкнулись три легковых автомобиля. Находившийся в одном из автомобилей 11-летний ребенок был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.