Береговой охране пришлось спасать юного гребца во время его тренировки

На озере Вильянди сотрудник береговой охраны G4S помог молодому гребцу выбраться на берег

Обычно рядом с гребцами в другой лодке находится тренер, но вчера тренер наблюдал за своим подопечным с берега и сразу побежал к спасателю на воде, увидев, что лодка перевернулась.

Юноша умеет плавать, но все же не смог справиться самостоятельно. Инцидент произошел примерно в 70 метрах от берега. За спортсменом наблюдал тренер, находившийся на берегу, но своей лодки у тренера не было. Благодаря спасателю на воде тренер смог отправиться на помощь подростку.

С целью предотвращения несчастных случаев спасатели на воде советуют, чтобы рядом с тренирующимся всегда кто-то был и хотя бы наблюдал с берега, а лучше — плыл рядом в другой лодке. Если совершается увеселительная поездка, важно, чтобы спасательные жилеты были надеты на людей, а не просто лежали на дне лодки. Спасти человека может только надетый на него спасательный жилет.

В этом сезоне около ста спасателей на воде G4S обеспечивают безопасность отдыхающих на 17 пляжах в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Хаапсалу, Курессааре, Элва и Тырва.