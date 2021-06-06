06.06.2021, 21:10
Эстонская промышленность: миф или реальность? Блогер RusDelfi продолжает ломать стереотипы об Эстонии(71)
Foto: Argo Ingver
Видеоблогер Юлиус решил разобраться, правда ли, что промышленность в Эстонии развита слабо, а те предприятия, которые действуют, достались "в наследство" от СССР?
"C далёких 90-х очень живуч миф о якобы уничтоженной эстонской промышленности. А она все это время развивалась и даже достигала успехов.
В этом выпуске поговорим об очередном мифе, который наряду с мифом о вымирающей Прибалтике, нищих странах Балтии и дотациях, занимает почетное третье место" — пишет автор в описании к видео.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.