КАРТА | Коронавирус отступает: "красных" регионов на карте анализа сточных вод не осталось

Если еще неделю назад на карте можно было найти несколько регионов, отмеченных темно-красным цветом, то сейчас карта анализа сточных вод стала зелено-желтой, то есть в большинстве регионов содержание вируса в сточных водах низкое или среднее.

Осталось лишь еще пара городов, отмеченных оранжевым цветом. Даже в Ида-Вирумаа, где был самый высокий уровень заражения, теперь содержание вируса находится на среднем уровне.

Пробы сточных вод берут на анализ на предмет наличия в них коронавируса еженедельно во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек.