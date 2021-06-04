04.06.2021, 14:09
КАРТА | Коронавирус отступает: "красных" регионов на карте анализа сточных вод не осталось(2)
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Исследование сточных вод на наличие коронавируса, которое проводит Тартуский университет, показало, что уровень COVID-19 сократился по всей Эстонии и уже не осталось "красных" регионов, то есть где наблюдается высокий уровень содержания вируса в сточных водах.
Если еще неделю назад на карте можно было найти несколько регионов, отмеченных темно-красным цветом, то сейчас карта анализа сточных вод стала зелено-желтой, то есть в большинстве регионов содержание вируса в сточных водах низкое или среднее.
Осталось лишь еще пара городов, отмеченных оранжевым цветом. Даже в Ида-Вирумаа, где был самый высокий уровень заражения, теперь содержание вируса находится на среднем уровне.
Пробы сточных вод берут на анализ на предмет наличия в них коронавируса еженедельно во всех уездных центрах и городах с населением свыше 10 000 человек.