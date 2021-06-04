Лучшие финалы Чемпионатов мира по хоккею

1994. Канада — Финляндия 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)



Чемпионат мира 1994-го года в Италии запомнился качественным и захватывающим финалом, в котором сошлись сборные Канады и Финляндии. В серии послематчевых буллитов победили канадцы, ставшие чемпионами мира после 33-летнего перерыва.

Канадцы на чемпионат привезли сильный состав, который пестрил известными в НХЛ фамилиями. В ростере финнов были стремительно прогрессирующие хоккеисты, благодаря которым они добились огромного прогресса.

Финал получился захватывающим и зрелищным, держал в напряжении от начала до конца. Великолепно действовали оба вратаря — Билл Рэнфорд у Канады и Ярмо Мюллис у Финляндии. В результате соперники в основное и дополнительное время забросили по одной шайбе, а в серии послематчевых буллитов победу и первый титул с 1961-го года канадцам принес решающий бросок Люка Робитайла.

2001. Чехия — Финляндия 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)



Фаворитом решающего матча Чемпионата мира-2001 в германском Ганновере считалась сборная Чехии, к победам которой хоккейный мир успел привыкнуть. И все же финская сборная была близка к успеху. В первом периоде команда Финляндии открыла счет, когда потеря чехами шайбы в средней зоне обернулась атакой, которую броском с близкого расстояния завершил Юха Линд. В конце второго периода на добивании удачно сыграл Юха Илонен, удвоив перевес финнов и сделав серьезную заявку на победу.

В третьем периоде сборной Чехии удалось перехватить инициативу и она понеслась отыгрываться. На 45-й минуте шайбу в ворота финнов с пятака переправил Мартин Прохазка, сократив отставание до минимума. За шесть минут до конца основного времени Иржи Допита сравнял счет, а в овертайме ошибку финской сборной в обороне использовал Давид Моравец, обеспечив сборной Чехии золотой хет-трик на мировых первенствах.

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