Навальный опубликовал пост в Instagram в честь своего дня рождения

"Очень много странных событий произошло со мной за год. Отравление и смерть в самолете. Странная бонусная жизнь, я учился ходить и говорить заново. Раскрытие покушения и телефонные разговоры с теми, кто хотел меня убить. Возвращение домой, арест на границе, дикие, абсурдные ”суды”, ”Кремлевский централ” и колония, похожая на карикатурный концлагерь ”Большого брата”. Болезнь, отказ в медицинской помощи и голодовка <…>.

Я очень не хотел озвереть. Ну, сами понимаете, такого рода события весьма способствуют превращению человека в какое-то подобие затравленного волка. Ненавидящего всех, мечтающего о расстрелах и посадках врагов. Для того, чтобы уснуть, считаешь не овец, а тех, кого повесишь в первую неделю прихода к власти. Эмоции такие мне понятны, и — честно скажу — боялся, что они станут большой частью меня. Ведь план был ровно обратный: немножко больше любить и понимать всех людей, — пишет Навальный в своем посте.

Вы не подумайте, я не чокнутый пацифист и не религиозный фанатик. Со своих позиций я не сдвинулся ни на миллиметр. Борьба с коррупцией и справедливый суд для злодеев — ключевая часть моей повестки. Но встречаясь с каждым и особенно с теми, про кого я первой мыслью думаю: ”Ох ты гад, я бы тебя придушил”, я стараюсь первую мысль отогнать и второй мыслью изо всех сил пытаюсь человека понять, простить и даже (не называйте меня извращенцем) немного полюбить. Это нелегко, но я прилагаю все возможные усилия.

Так что, надеюсь, могу сегодня сказать, что достижение года — я вроде пока держусь подальше от состояния ”зверь в клетке”".

Оппозиционер также процитировал строку из Библии: ”И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?”, давая таким образом понять, что он не только не озлобился, но несмотря на всю череду событий, которые произошли за минувший год, он не утратил такого качества, как человеколюбие.