Кальюранд: международное давление на Беларусь должно продолжаться

Она отметила, что инцидент с самолетом был для нее шоком. ”Вряд ли кто-то до этого думал, что самолет, летящий из одной страны ЕС в другую, может быть направлен на территорию недружественного государства”, — сказала она.

”Не знаю, мог ли Лукашенко предвидеть, что случится после акта государственного террора. Скорее всего, он принимал решение не в одиночку. Думаю, он проинформировал своих ближайших соратников в Кремле. Это был продуманный шаг и подготовленная операция”.

Что станет с похищенным Романом Протасевичем, по словам Кальюранд, зависит от его состояния здоровья и того, какую медицинскую помощь он получает, а также от того, как много об это случае говорит общественность. ”Очень многое зависит от того, как много о нем будут говорить. Международное давление должно остаться. Если международное давление исчезнет, в Беларуси ему жизни не будет. Не стоит недооценивать и санкции. Если они ударят по кошельку самого Лукашенко и его друзей, то это повлияет и на государство”.