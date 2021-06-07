Bang & Olufsen: безупречная симфония дизайна, качества и звука

Бренд Bang & Olufsen был основан в ноябре 1925 года и в прошлом году отпраздновал свое 95-летие. В наши дни Bang & Olufsen — это один из самых уважаемых производителей в области акустических приборов для дома. У компании есть фирменные магазины по всему миру, в которых те, кто знают и ценят значение звука и дизайна, могут приобрести престижную технику датского производителя. А 95 лет назад все началось с двух молодых и полных энтузиазма инженеров-электриков — Питера Банга и Свенда Олуфсена, которые создали свои первые изобретения на чердаке деревенского дома.

Даже первые изделия Bang & Olufsen были прорывными. Они использовали стиль домашней мебели и предметов интерьера — в современном мире дизайна это называют skeuomorph и широко используют, но по тем временам это было в новинку. Поэтому можно сказать, что первые радиоаппараты компании были не просто квадратными ящиками, но усладой для глаз. Банг и Олуфсен считали, что их продукты должны приносить удовольствие — для слуха и для глаза, а также должны вызывать приятные тактильные ощущения, например, от прикосновения к рычагу регулирования волн радиоаппарата. Такой подход к дизайну в компании сохранили до сих пор.

Бизнес продолжал расти и процветать, и в 1939 году Банг и Олуфсен создали радиоприемник Beolit. Впоследствии приставка Beo стала использоваться в разных линиях продукции — начиная с самых дорогих телевизоров BeoVision до доступных наушников BeoPlay, которые компания производит и по сей день.

Приоритетом бренда стал звук. Bang & Olufsen разработала систему звукозаписи, которую использовали в киноиндустрии. Их колонки использовали в армейских автомобилях и в цирке. Известный радиоаппарат Beolit 39 с бакелитовым корпусом — яркий пример того периода, в котором привлекательный дизайн объединен с безупречным качеством звука.