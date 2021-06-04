Звезда литовского хоккея: если бы чемпионат мира проходил в Литве, Россия бы выиграла

”Хоть Канада и сильнее России по рейтингу, но на этом чемпионате мира у них была не такая сильная сборная. Поймите, одну игру можно выиграть у любого соперника — сегодня именно так и вышло.

Ну, какой же это позор? Сейчас такое время, когда пандемия… У России состав был сильнее, ребята опытнее, в составе звезды КХЛ, да и энхаэловцы приехали. Всякое бывает. Это точно не позор! Сейчас российским руководителям надо делать выводы.

Думал, что Канада не попадет даже в четверку лучших. Они неудачно начали чемпионат, там нет известных игроков.

Поражение России — большой сюрприз. Это вообще заколдованный чемпионат мира: отняли у Беларуси, отдали Латвии.

Знаете, надо было проводить ЧМ в Литве — тогда бы сборная России точно выиграла”, — цитирует Каспарайтиса "Чемпионат".

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