"Экономически Россия идет по венесэульскому сценарию, а политически — по белорусскому": главный редактор VTimes в интервью RusDelfi прокомментировал закрытие издания

Какие ограничения на вас накладывает статус иностранного агента?

Само издание данный статус не получило, но его получил администратор сайта VTimes.io. VTimes не является агентом и никто из его сотрудников — тем более. Но закон написан таким образом, что не только здание, но и распространение иноагентского контента должно маркироваться специальной плашкой — на ней как раз написано: ”создано или распространено”. Соответственно, бренд сразу становится ”токсичным”: русский, советский человек сразу вспоминает генетическую советскую память, для него иноагент — это враг народа.

То есть, в основном, это отразилось на имидже издания?

Не только. С одной стороны, это — проблема токсичности, понятно, что для нас, как делового и качественного СМИ, мы общались с министрами, банкирами, владельцами и руководителями крупнейших компаний. Но как только вы становитесь иноагентом (или не ты лично, но у издания появилась такая плашка), естественно, отношение разу меняется. Для каких-то чиновников это неприемлемо, общаться со СМИ с таким статусом. А мы — деловое издание. Как мы без этого? Мы тогда про что, про отчетность? Но ее любой человек может посмотреть, кому она интересна и кто ее понимает? Да, у нас была и общественно-политическая повестка, но она не доминировала. А сейчас получается, что нас вынуждают менять медиаповестку и выталкивают в нишу оппозиционных СМИ. А мы — не оппозиционное СМИ, мы — качественное медиа.

С другой стороны, возникают сложности в отношениях с рекламодателями. Люди, как минимум — удивились и не понимают, как теперь с этим работать, а как максимум — испугались, потому что чем крупнее бизнес, тем больше возможностей на него влиять у государства. Рекламодатели подсознательно готовятся к тому, что к ним придут и зададут вопрос ”это кого вы тут деньгами поддерживаете?” Соответственно, сразу же меняется и бизнес-модель. Изначально мы создавали медиа, которое должно было выйти через 2-3 года на самоокупаемость. Теперь же это стало невозможным.