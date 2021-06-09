Колумнист Трийн Терамяэ выплеснула на соседскую террасу горшок благоухающих фекалий. Соседи: она терроризирует нас

Прибрежный район. Воплощение мечты. Жить хорошо, а отдыхать еще лучше. Двухэтажный рядный дом. Изящество, стиль. Интеллигентные и образованные соседи. Такие, которые не только умеют жить, но и способны научить других.

Наступает вторник, 28 июля 2020 года.

Прекрасный рассвет.

Рийн просыпается вместе со своим суженым Расмусом. На часах около восьми утра.

Она открывает глаза, берется за телефон, читает новости и выглядывает в окно. Спальня находится на втором этаже, отсюда видно море.

Рийн успевает насладиться видом от силы секунд десять, затем раздается страшный грохот — металлическая дверь соседей изо всей силы бьется о стену.

Рийн вскакивает с кровати и видит на террасе соседку — Трийн Терамяэ. В ее руках детский ночной горшок, она выплескивает его содержимое через бетонное ограждение на террасу Рийн и Расмуса.