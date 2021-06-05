Я рабыня хозяйки школы — зарисовки из жизни частной Русской гимназии

”Я годами трудилась на них как каторжная, а теперь они хотят меня уничтожить”, — так говорит Ольга Вольф, учительница математики ”Школы 21 века” и в прошлом завуч. ”Они”, которых имеет в виду Вольф, это семья Корниловых во главе с владелицей школы Алевтиной Корниловой.

”Школа 21 века” — небольшая русскоязычная частная школа в Таллинне. Сотня учеников. Когда-то действовала под названием частной Русской гимназии Хааберсти. Школа находится на улице Сыле в помещении бывшей Сылеской гимназии. Старое здание в плохом состоянии. Частная школа использует второй этаж одного крыла. Это означает: есть классы и какая-то обветшавшая мебель (оставшаяся от других школ), но учительской нет, и своего кабинета у директора нет.

Единственный кабинет — у владелицы школы Алевтины Корниловой. Когда входишь, первое, что бросается в глаза — картина на стене, портрет самой Корниловой. Даме 77 лет, но школу она держит железной хваткой.