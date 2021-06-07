Докажите, что снимаете порно в Эстонии! Французская порно империя прячет неприглядную часть бизнеса в Нымме

В прошлом году налоговый департамент Франции провел обыски в одной из самых старых и успешных порностудий Европы — Dorcel. Поводом послужили подозрения в налоговых махинациях, которые якобы совершались на территории Эстонии. По предположению французской прессы, выбор страны был обусловлен тем, что здесь очень просто открыть фирму. Впрочем, скорее всего, настоящая причина кроется в происхождении одного из членов съемочной группы.

”Бимбо-клуб 3: сиськи, секс и солнце”, ”Тюрьма лесбиянок” и ”Щелки мисс Люцифер: хочешь мою попку? (Шлепни ее)” — это лишь некоторые произведения, упомянутые в резюме фотографа ”клубнички” Аннели Дордетт, снятые для Marc Dorcel Productions.

Предъявленные компании Dorcel подозрения в махинациях связаны с эстонской фирмой Originale Prod OЬ. Она зарегистрирована в Нымме, как раз в жилом доме, который принадлежит эстонке.

Широко растиражированная французской прессой схема уклонения от налогов и тесно связанные с Dorcel случаи торговли людьми и изнасилований приоткрывают завесу над темной стороной порноиндустрии.