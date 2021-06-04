ЛНФС-БФЛ: договор подписан!

От ЛНФС меморандум подписал ее президент, один из самых влиятельных руководителей из мира футзала – Хавьер Лосано. От БФЛ свою подпись под соглашением поставил президент лиги Борис Шипунов.

Основными пунктами договора являются совместные действия в деле продвижения вида спорта в странах Балтийского бассейна, включая в себя образовательно-методическую, соревновательную, маркетинговую и коммуникационную деятельность.

Стороны договорились, что важнейшим условием совместной работы во благо развития футзала в регионе станет неукоснительное соблюдение программы сотрудничества в деле подготовки тренерских кадров для детских, юношеских и взрослых команд.

Кроме того, обе организации будут на взаимовыгодных условиях продвигать друг друга на соревнованиях национального и международного масштабов, используя логотипы, материалы, ссылки и фото/видеоконтент.

Соглашение подписано сроком на 3 года с пролонгацией по желанию сторон.

В ближайшее время текст соглашения будет опубликован на всех информационных ресурсах БФЛ и будет доступен для изучения.