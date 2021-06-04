Таллинн хочет достигнуть климатической нейтральности к 2050 году

По словам председателя Таллиннского горсобрания Тийта Терика, в последнем рапорте о состоянии окружающей среды в Европе очень ясно указано, что если мы хотим обеспечить нынешние жизненные стандарты и в будущем, то проблемой окружающей среды необходимо начать заниматься прямо сейчас и очень решительно. ”Таллиннская программа в области климата — это очень амбициозный документ, в котором прослеживается комплексный и системный подход к вопросу, потому что очень многие небольшие шаги способствуют достижению цели. Мы не можем предотвратить волны летнего зноя или ливни, но для смягчения ситуации есть возможности, с которыми город должен все больше считаться”, — сказал Терик.

Заместитель председателя горсобрания Кристен Михал отметил, что программа климатически нейтрального Таллинна представляет собой важный документ, мы поддерживаем идею достижения в Таллинне климатической нейтральности к 2050 году. ”Но важно действительно реализовать эту программу, ни одна бумага сама себя еще не реализовала. Бережное отношение к окружающей среде в городском пространстве — в движении, планировании и строительстве, означает для каждого и реальную денежную экономию. Экономия для бюджета каждой семьи обеспечивается, например, экономией в области транспорта, домашних расходов, энергии или утилизации отходов. Сохранение планеты ради наших детей — разумный выбор и в аспекте семейных расходов”, — добавил Михал.

Программа климатической нейтральности Таллинна описывает действия не только горуправы, но также государства, частного сектора и жителей. Это означает, что поставленные цели достигаются совместно, а для финансирования деятельности необходим вклад как государства и города, так и частного сектора.

Климатическая программа ставит своей целью разработку модели региональных обществ возобновляемой энергии, улучшение доступности общественного транспорта и поддержку комплексной реконструкции многоквартирных домов с учетом требований энергоэффективности.