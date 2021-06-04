Таллинн хочет достигнуть климатической нейтральности к 2050 году(3)
По словам председателя Таллиннского горсобрания Тийта Терика, в последнем рапорте о состоянии окружающей среды в Европе очень ясно указано, что если мы хотим обеспечить нынешние жизненные стандарты и в будущем, то проблемой окружающей среды необходимо начать заниматься прямо сейчас и очень решительно. ”Таллиннская программа в области климата — это очень амбициозный документ, в котором прослеживается комплексный и системный подход к вопросу, потому что очень многие небольшие шаги способствуют достижению цели. Мы не можем предотвратить волны летнего зноя или ливни, но для смягчения ситуации есть возможности, с которыми город должен все больше считаться”, — сказал Терик.
Заместитель председателя горсобрания Кристен Михал отметил, что программа климатически нейтрального Таллинна представляет собой важный документ, мы поддерживаем идею достижения в Таллинне климатической нейтральности к 2050 году. ”Но важно действительно реализовать эту программу, ни одна бумага сама себя еще не реализовала. Бережное отношение к окружающей среде в городском пространстве — в движении, планировании и строительстве, означает для каждого и реальную денежную экономию. Экономия для бюджета каждой семьи обеспечивается, например, экономией в области транспорта, домашних расходов, энергии или утилизации отходов. Сохранение планеты ради наших детей — разумный выбор и в аспекте семейных расходов”, — добавил Михал.
Программа климатической нейтральности Таллинна описывает действия не только горуправы, но также государства, частного сектора и жителей. Это означает, что поставленные цели достигаются совместно, а для финансирования деятельности необходим вклад как государства и города, так и частного сектора.
Климатическая программа ставит своей целью разработку модели региональных обществ возобновляемой энергии, улучшение доступности общественного транспорта и поддержку комплексной реконструкции многоквартирных домов с учетом требований энергоэффективности.
В тесном сотрудничестве с частным сектором планируется расширение сети центрального отопления, развитие сети центрального охлаждения и применение принципов экономики замкнутого цикла при производстве энергии. В устойчивом в климатическом отношении городе поддерживается жизненное многообразие, а природные ресурсы используются циклично с наименьшими возможными потерями. Эти действия делают городскую среду более приятной и чистой.
Важная роль отводится приспособлению к изменениям климата: использование в городском планировании учитывающих природные условия решений, повышение способности реагирования на обусловленные природными условиями риски, а также всесторонняя информированность создают благоприятные условия для того, чтобы успешно справляться с влиянием неизбежных изменений климата на городскую среду.
Документ затрагивает все сферы деятельности с учетом достижения связанной с зеленым поворотом подцели, которая поставлена в действующей долгосрочной стратегии развития ”Таллинн 2035”. Благодаря изменениям в энергохозяйстве, транспорте и строительстве планируется сократить к 2030 году выбросы углекислого газа на 40 процентов по сравнению с 2007 годом, а к 2050 году добиться климатической нейтральности.
Таллиннская программа климатической нейтральности составлена исходя из обязательств, принятых на себя мэрами городов пактом „Mayors Adapt”. Так, программы ”Таллинн 2035” и ”Климатически нейтральный Таллинн” исходят из зеленого соглашения Европейской комиссии и долгосрочной перспективы Европейского союза ”Чистая планета для всех”, которую правительство Эстонии одобрило в октябре 2019 года. Перспектива устанавливает цель, чтобы в 2050 году весь Европейский союз был климатически нейтральным, т.е. наш континент не выбрасывал бы в атмосферу парниковых газов больше, чем экосистема способна связать.