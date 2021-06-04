ГАЛЕРЕЯ | Керсти Кальюлайд вручает в Кадриорге государственные награды

Танель-Таави Булитко — за развитие селекционного скотоводства. Председатель правления Эстонского общества селекционеров-животноводов. В результате его последовательной работы селекция в животноводстве Эстонии достигла высшего европейского уровня и открыла новые рынки продажи породистых животных.

Тийт Асуметс — за активное продвижение предпринимательства на Хийумаа. Собственник и руководитель AS Dale.

Аэт Маатеэ — активный пропагандист традиции Эстонского праздника песни и танца. В качестве главного организатора подготовила и представила народу Эстонии совместно с различными творческими и организационными комитетами восемь праздников песни и танца.

Юхан Лепассаар — исполнительный директор Департамента кибербезопасности Европейского союза (ENISA). За вклад в укрепление кибербезопасности, за многолетний вклад в политику Эстонии в отношении ЕС и за помощь в организации председательства Эстонии в ЕС.

Андре Кюйсвек — исполнительный директор Средне-Азиатского региона Европейского банка реконструкции и развития. За вклад в развитие международного сектора финансов и банковского дела.

Калле Кирсимяэ — геолог, академик, профессор Тартуского университета. За вклад в реализацию связанных с недрами программ, а также в проведение исследований по минералогии, геохимии и вторичному использованию сформировавших энергетический ландшафт Эстонии отходов добычи полезных ископаемых.

Кюллике Юримяэ — судья Европейского суда. За вклад в развитие правосудия в Эстонии.

Награды символизируют признание людей Эстонии и наших друзей из зарубежных стран за их целеустремленность в своей деятельности, а также лояльность в отношении принципов, на которых основывается современная Эстония — открытости и демократии, знаниях и предпринимательстве, заботе и поддержке.

Имена получивших награды были обнародованы еще в феврале, но сама церемония награждения из-за пандемии коронавируса была отложена до лучших времен.

Олав Креэн — хозяин хутора Рабавеэру, который внес существенный и многолетний вклад в развитие Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты и в формирование политики в области сельского хозяйства.

Маре Койт — профессор языковой технологии. Разработала и развивает методику обучения в сфере языковой технологии, ее исследования касаются как искусственного интеллекта и машинного перевода, так и моделирования устного общения.

Илона Кивиряхк — переводчик, внесла большой вклад в развитие детской литературы. Многолетний главный редактор журнала "Täheke". Председатель и заместитель председателя целевого капитала по литературе Eesti kultuurkapital в период 2007 — 2011 и 2013 — 2015. Ее переводы удостоены призов за перевод от целевого капитала по литературе.

Индрек Киви — капитан ледокола. Капитан парусника ”Адмирал Беллинсгаузен”, на котором в рамках экспедиции Антарктика 200 в течение 6 месяцев рассказывалась история Эстонии как морского государства, с обращением внимания и на важные всемирные проблемы окружающей среды.

Кармель Килланди — главный редактор популярных и развлекательных программ ERR. За вклад в качестве продюсера в трансляцию мероприятий EV100.

Яан Холт — спонсор архитектурного образования в Эстонии, Соединенные Штаты Америки. Эмерит-профессор Вашингтонско-Александрийского архитектурного центра. За вклад в развитие архитектурного образования в Эстонии.

Ээро Эпнер — деятель искусств и драматург. В течение многих лет формулировал важнейшие темы эстонского общества, независимо от того, служила ли площадкой театральная сцена, газетные страницы или иной медиа-канал. Автор многих книг о местном мире искусств.

Яан Пруулманн — физик и ИТ-технолог. Внес значительный вклад в развитие обеих отраслей в Эстонии. Советом и непосредственным участием способствовал развитию медицинской системы Эстонии в сфере информатики, передавал свои знания о биологических системах студентам в Тарту и Таллинне.

Маарика Приске — за вклад в продвижение языкового погружения в Силламяэ. Директор силламяэского детского сада Pääsupesa.

Яак Принтс — руководитель Школы сценического искусства Эстонской академии музыки и театра, любимый всеми актер театра и кино.

Пирет Паукштис — государственный прокурор. Способствовала формированию в Эстонии правовой практики, как в связи с отмыванием денег и киберпреступлениями, так и в сфере международного сотрудничества.

Тыну Окс — хозяин хутора Марьямаа. Занимается выращиванием ягод, отстаивает интересы предпринимателей своего сектора, который видит свою миссию в том, чтобы круглый год предлагать местную продукцию.

Тийна Ныгес — гидробиолог, профессор Эстонского университета естественных наук. За активное исследование внутренних водоемов и значительное влияние на связанную с этой темой международную научную работу.

Тийна Нирк — дипломат, организатор консульской помощи во время кризиса COVID-19. Руководила оказанием консульской помощи во время вызванного коронавирусом кризиса в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и зарубежными представительствами.

Андрей Назаров — тренер по легкой атлетике. Бывший десятиборец, под руководством которого выдающихся результатов добилось большое число легкоатлетов.

Яан Мейкуп — за развитие предпринимательства и местной жизни в Ярвамаа. Член правления Пайдеского машиностроительного завода.

Ирене Кулль — профессор частного права. За вклад в научно-теоретическую разработку проблем обязательственного права и внесение на основе этого практических законотворческих предложений.

Урмо Соонвалд — главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht. Развивает предпринимательскую деятельность в сфере медиа, внес большой вклад в развитие журналистики и электронных медиа-каналов в Эстонии.

Алвар Соэсоо — геолог, профессор Таллиннского технического университета. Находился у истоков учебной деятельности в сфере геонауки в Таллиннском техническом университете, занимался развитием научной инфраструктуры в Институте геологии, а также подготовкой к восстановлению государственной геологической службы.

Мерике Сисаск — внесла значительный вклад в продвижение социального здравоохранения, профессор Таллиннского университета. За вклад в улучшение психического здоровья и благополучия населения Эстонии, а также в развитие политики в области психического здоровья и благополучия.

Кусти Сальм — внес большой вклад в развитие государственной обороны. Имеет значительные заслуги сферы оборонной промышленности и науки Эстонии, а также в развитии системы закупок и инфраструктуры Министерства обороны. Под его руководством разработана новая политика Эстонии в сфере оборонной промышленности, а также принципы финансирования Европейского фонда обороны во время председательства Эстонии в ЕС.

Лууле Саккеус — ученый-демограф, профессор Таллиннского университета. Одна из основателей демографической науки в Эстонии, многолетний руководитель Эстонского центра демографии. Признанный на международном уровне ученый, специалист по здоровью и процессам старения населения.

Мерле Росте — активно развивает предпринимательство в Ида-Вирумаа, постоянно вносит большой вклад в привлечение на рынок труда людей с неполной трудоспособностью. Член правления предприятия Svarmil AS.

Антон Пярн — археолог, хранитель культурных ценностей. Руководитель ЦУ „Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid”. Внес значительный вклад в продвижение деятельности по защите памятников старины и музейной сферы, один из основных исследователей истории старого Хаапсалу.

Криста Хабакукк — член правления НКО „Eesti Külaliikumise Kodukant”. Уже 20 лет самоотверженно занимается развитием сельского движения и гражданского общества.

Ыйе Арусоо — редактор-продюсер программы ERR „Osoon”. В течение 50 лет занималась отражением тем природы и защиты окружающей среды, заставила несколько поколений жителей Эстонии сопереживать тому, что происходит в нашей природе.

Урмо Аава — за вклад в развитие автоспорта, бывший автогонщик. В течение десяти лет занимался организацией крупнейшего в странах Балтии ралли Rally Estonia, чем внес значительный вклад в продвижение автоспорта и в развитие экономики региона.

Сирье Виркус — ученый в информационной сфере, профессор Тартуского университета. В своей научной деятельности посвятила себя изучению информационной компетентности, инфокультуры, а также информационного и библиотекарского образования.

Индрек Виярд — руководитель хора. Председатель правления Эстонского общества мужской песни, активно продвигает музыкальное образование, руководил хорами мальчиков на всех певческих праздниках, начиная с 1997 года.

Хейди Уусталу — многолетний директор 1-й средней школы Кивиыли. За вклад в развитие образования в Ида-Вирумаа.

Ингрид Устав — директор Кохтла-Ярвеского детского сада „Kirju-Mirju”. За вклад в развитие языкового погружения в Ида-Вирумаа.

Тыну Уйбопуу — председатель правления Ярваского потребительского общества. Занимается продвижением предпринимательства в Ярвамаа, в результате его последовательной и целенаправленной работы Ярваское потребительское общество из объединения мелких магазинов выросло в общереспубликанское торговое предприятие.

Пауль Теэсалу –дипломат, вносит значительный вклад в развитие международных отношений Работал чрезвычайным и полномочным послом Эстонии в Египте, при Арабской лиге, при Африканском союзе и Святом престоле. В настоящее время — чрезвычайный и полномочный посол Эстонии в Италии, на Мальте и в Сан-Марино.

Марью Маринел Куут — певица. Участвовала в художественном фильме ”Украли Старого Тоомаса” и в рок-опере театра Vanemuine "Imelugu", в 1970-е годы пела в популярных группах MERL и MIR.

Андрес Кууск — тележурналист. Проделал большую работу по разъяснению политики и деятельности политиков. Также в течение многих лет в статусе члена совета Европейского центра журналистики выступал за журналистскую свободу слова и сбалансированное информационное пространство.

Юхан Креэм — историк. Признанный исследователь средних веков и архивариус, изучающий отношения Таллинна и Ливонского ордена в 15-м веке.

Дмитрий Котюх — фотожурналист. Как пресс-фотограф Järva Teataja и действующий в Ярвамаа фотохудожник запечатлевает жизнь и наиболее важные события региона.

Ану Корб — ученый-фольклорист. Много лет собирала эстонский фольклор и народные предания сибирских эстонцев, составитель серии изданий "Eesti asundused I-VII".

Эсти Киттус — художник. Многолетний художник театра Vanemuine, создатель Художественной школы Пука, а также одна из учредителей и член правления НКО „Puka Kooli Vilistlaskogu”.

Эне Кангрон — музыкальный педагог. Развивает хоровую музыку, многолетний доцент Эстонской академии музыки и театра, которая преподает дирижерское мастерство и музыкальную педагогику.

Эвелин Калдоя — журналист, руководитель редакции международных новостей Postimees. Внесла значительный вклад в раскрытии в нашем обществе вопросов внешней политики, международных отношений и безопасности.

Лилли Яхило — дизайнер одежды, предприниматель в области моды. Своей деятельностью внесла вклад в развитие дизайна моды в Эстонии.

Тармо Хыбе — занимается развитием автоспорта. В течение десяти лет занимался организацией крупнейшего в странах Балтии ралли Rally Estonia, чем внес значительный вклад в продвижение автоспорта и в развитие экономики региона.

Велло Хансон — инженер-электрик. Более тридцати лет систематически и последовательно занимается развитием технологий в сфере ИТ, защиты информации, компьютерной науки.

Айн Раал — занимается продвижением народной культуры Сету. Обучает игре на гармошке, уже 18 лет организует лагель гармошки Rikka Ivvani.

Аста Пылдмяэ — писатель, редактор, историк литературы. Многолетний литературный редактор журнала Looming, в течение многих лет формировала уровень и ”лицо” эстонской литературы.

Линда Пиху — руководитель коллективов народного танца. Руководила детскими, молодежными и взрослыми группами народного танца и художественной гимнастики. Член правления Харьюмааского объединения руководителей коллективов народного танца и музыки.

Тийт Пекк — занимается продвижением местной жизни и спорта в Ида-Вирумаа. Долгое время занимал различные посты в Международной федерации лыжного спорта, в 1999-2011 гг. был главным судьей этапа ЧМ по лыжным гонкам в Отепя.

Андрес Отс — актер и театральный педагог. Работал в театре Endla и в Таллиннском городском театре, преподавателем сценической речи школы театрального искусства. Известный радиоисполнитель, певец, играл роли в фильмах и телесериалах.

Танель Леок — занимается продвижением мотоспорта. В нынешнем году завершил свой 20-й сезон на чемпионате мира. Является организатором благотворительных кроссов своего имени с целью поддержки детей с недостатками движения.

Сильвер Кютт — занимается развитием автоспорта. В течение десяти лет занимался организацией крупнейшего в странах Балтии ралли Rally Estonia, чем внес значительный вклад в продвижение автоспорта и в развитие экономики региона.

Волли Кяро — актер. Служит актером в Раквереском театре с 1965 года, почетный член Эстонского союза актеров.

Роман Защеринский — предприниматель в сфере общественного питания, собственник и шеф-повар популярного ресторана. За продвижение культуры питания в Эстонии.

Лууле Сульг — учитель физкультуры школы Эйдапере. Проработала учителем более 65 лет, в 2011 году получила звание учителя года в Рапламаа.

Лаури Соммер — писатель, литературовед и музыкант. Является автором множества статей, эссе, прозаических произведений, радиопередач и переводов, а также автобиографических книг о Вырумаа „Räestu raamat” и „Sealpool sood”. В сотрудничестве с фирмой звукозаписи Õunaviks выпустил пять дисков Kago.

Эльвира Сидорова — директор Силламяэской библиотеки. Рассказывает об эстонской культуре и литературе в Ида-Вирумаа.

Лариса Саванкова — актриса, занимается поддержкой детей с особыми потребностями. Многолетняя актриса Русского театра и основатель благотворительного фонда НКО Artalliance, который поддерживает детей с особыми потребностями и их семьи.

Меэлис Саарлайд — капитан парусника ”Адмирал Беллинсгаузен”. В ходе экспедиции Антарктика 200 в течение 6 месяцев рассказывалась история Эстонии как морского государства, с обращением внимания и на важные всемирные проблемы окружающей среды.

Тийа Ристолайнен — занимается продвижением обучения в течение всей жизни. Много лет занималась обучением взрослых в Тартуском университете и руководила этой деятельностью, является руководителем Университета для старшего поколения.

Михкель Рауд — музыкант и писатель. В настоящее время выступает и в роли тележурналиста, был участником музыкальных групп Golem, Metallist, Kulo, Singer Vinger, Ba-Bach, Mr. Lawrence.

Неле Ранд — начальник учебного отдела Академии Сил обороны. Оказала существенное влияние на образование эстонских офицеров, а значит, на все Силы обороны Эстонии. Являлась ключевой фигурой всех состоявшихся позитивных аккредитаций Академии, вела успешное сотрудничество с прикладными высшими школами в Эстонии и за ее пределами, а также с военными училищами Европы.

Ирья Лутсар — профессор медицинской микробиологии. За вклад в борьбу с COVID-19 в качестве руководителя ученого совета, а также за разработку научно обоснованных и продуманных рекомендаций и мер, которые помогли справиться с первой волной COVID-19 и значительно ограничить распространение вируса в Эстонии.

Владимир Вшивцев — руководитель НКО Äkke Spordiklubi и Центра оздоровительного спорта Эккекюла. Занимается продвижением спортивной жизни в Нарве, мастер трассы и организатор массового спортивного мероприятия Нарвский энергетический забег, участник организации многих соревнований по велоспорту.

Риво Весик — трепнер по пляжному волейболу, бывший игрок в пляжный волейбол. В качестве тренера привел к званию чемпионов мира 2019 г. пару пляжных волейболистов Олега Стояновского и Вячеслава Красильникова.

Тийу Валдма — художник по текстилю. Своей творческой деятельностью в течение десятилетий формировала направление развития рукодельного промысла на Хийумаа и через свои ковры и одежду представляла остров по всему миру.

Айгар Вайгу — физик. Популяризатор науки, многолетний ведущий программы „Rakett 69”, названной Европейским союзом теле-радиовещания в 2012 году лучшей в мире образовательной программой, судья и составитель заданий.

Айн-Ивар Тупп — уже 20 лет занимается продвижением спорта и организацией спортивных соревнований в Южной Эстонии.

Юри Тарто — тренер по бадминтону. В течение своей 45-летней тренерской карьеры тренировал членов сборной Эстонии и любителей игры, обучал тренеров и сам принимал участие в турнирах ветеранов.

Игорь Таро — за отражение международных отношений. В течение многих лет проводил важную работу, доводя до людей в порядке гражданской инициативы развитие событий в Украине и Беларуси.

Вилли Серло — профессор детской хирургии университета в Оулу и больницы университета в Оулу. Участник многолетнего сотрудничества с Таллиннской детской больницей, был ментором эстонских врачей в хирургическом лечении краниосиностозов.

Керсти Пылдемаа — директор Таллиннского центра социальной работы. В 2005 году под ее руководством было открыто первое в Таллинне подразделение по размещению, предлагающее бездомным людям услугу ресоциализации, в котором попавшим в экономически сложную ситуацию людям помогают вернуться к нормальной жизни.

Аркадий Попов — врач. Медицинский руководитель кризисного штаба особого положения Департамента здравоохранения. Внес исключительный вклад в разрешение особого положения в здравоохранении, координировал деятельность лечебных учреждений и руководил реорганизацией услуг здравоохранения во время борьбы с первой волной COVID-19.

Инна Линдре — детский психиатр. Многолетний руководитель центра психического здоровья детей и подростков ЦУ Клиника Тартуского университета, также занимается развитием психиатрической помощи детям в Южной и Северо-Восточной Эстонии.

Елена Лейбур — руководитель и врач-терапевт ЦУ EELK Tallinna Diakooniahaigla. Многие годы развивала деятельность больницы и внесла вклад в развитие системы услуги хосписа в Эстонии.

Райнар Аамисепп — исполнительный директор SYNLAB Eesti. Внес большой вклад в развитие системы здравоохранения Эстонии, основав крупнейшее в Эстонии предприятие, предлагающее услугу лабораторных анализов. В начале кризиса Covid-19 инициировал и организовал тестирование.

Рейн Райе — хирург. Признанный ортопед и специалист по хирургии позвоночника, который провел более 2400 операций на позвоночнике и развил много новых методов лечения в хирургии позвоночника. Почетный член и бывший президент Эстонского общества ортопедов.

Катлен Хаугас — учитель основной школы в Урвасте. Преподает музыку ученикам с особыми потребностями в своей школе, сама разработала необходимую методику.

Кайт Синисалу — психотерапевт. Посвящает себя работе с жертвами сексуального и семейного насилия.

Регина Паабо — сурдопереводчик. Учредитель Эстонского профессионального общества переводчиков с жестового языка, создатель программы для переводчиков с жестового языка, автор книги для изучающих и преподающих жестовый язык "Viibelda on mõnus".

Лейли Мутсо — руководитель Ляэенемааского женского опорного центра. Много лет борется с насилием над женщинами в Ляэнемаа и Хийумаа.

Тийа Кивирюйт — специалист по защите детей. Организовала более 300 процессов усыновления, поддерживает семьи, воспитывающие опекунов или приемных детей.

Арво Паалберг — донор крови. Сдавал кровь 108 раз.

Эпп Петров — волонтер кризисного дома во время кризиса COVID-19 на Сааремаа.

Валерий Степанов — донор крови. Сдавал кровь 109 раз.

Маре Туулинг — медсестра. Около 40 лет проработала в больнице Курессааре, где делилась своим опытом и знаниями с коллегами и практикантами. Также образцово проявила себя во время кризиса COVID-19.

Ашват Венкатасубраманиан — врач-резидент. Оказывал помощь больнице Курессааре во время кризиса COVID-19.

Медаль Ордена Эстонского Красного Креста

Ивар Фейман — многолетний спасатель и трубочист. Внес большой вклад в безопасность жителей Эстонии. Как мастер-трубочист высшего в Эстонии V уровня бесплатно обучает новых специалистов, передавая им свои знания.

Орден Крест Орла II класса

Арнольд Синисалу — генеральный директор Департамента полиции безопасности, генерал-инспектор полиции. Внес значительный вклад в обеспечение безопасности Эстонской Республики.

Эльмар Вахер — генерал-инспектор полиции, генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны. Внес значительный вклад в обеспечение безопасности жителей Эстонии.

Орден Крест Орла III класса

Ремигиюс Балтренас — военный представитель Литовской Республики в НАТО, бригадный генерал. Занимается продвижением сотрудничества в области безопасности между Литвой и Эстонией.

Герри Карро — начальник Дивизиона мониторинга воздушного пространства Сил обороны, полковник-лейтенант. За 17 лет службы в Военно-Воздушных силах внес значительный вклад в развитие мониторинга воздушного пространства Эстонии и превентивной способности.