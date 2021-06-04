Ратас: любой успех достоин празднования под сине-черно-белым флагом

По словам Ратаса, 140 лет назад под этим флагом собралась интеллигенция — люди, которые ценили эстонскую культуру и стремились к независимости Эстонии. ”На состоявшемся в сентябре 1881 года ежегодном собрании они выбрали цвета своего объединения, Эстонского студенческого общества, — синий, черный и белый. Комбинация этих цветов отражает в себе характер эстонского народа и его ценности. Как сказал известный деятель периода пробуждения Якоб Хурт, мы как маленький народ должны стать велики духом”, — сказал спикер Рийгикогу.

”Этот самобытный, достойный и великий дух живет и по сегодняшний день”, — сказал Ратас. Он отметил, что сине-черно-белый флаг гордо развевается в жизни и сердцах народа Эстонии. ”Мы чувствуем это, когда видим, как наши национальные цвета с почтением использованы в самых разных уголках страны, по самым разным поводам. В наших домах и в наших дворах, на праздниках и на соревнованиях, у нас дома, у нас на одежде, на товарах и в творчестве, в нашей стране и во всем мире. Любое чувство гордости за дух Эстонского народа достойно того, чтобы отпраздновать его под цветами нашего флага”, — сказал он.

”Дух Эстонии будет существовать до тех пор, пока мы будем нести его в себе и передавать дальше”, — подчеркнул Ратас. По его словам, важно передать связанные с флагом традиции тем, кто будет принимать решения в будущем. ”Тогда сине-черно-белый флаг будет и дальше реять над каждым человеком, каждой семьей и над всей Эстонией, как символ успеха. И пусть всегда синий цвет будет поддерживать нашу надежду и веру в будущее, черный — с достоинством напоминать о трудностях нашего исторического прошлого, а белый — помогать нам в наших стремлениях к сознательному и уверенному развитию”, — сказал Ратас в заключение речи.

Слова благословения на церемонии поднятия государственного флага произнес архиепископ Эстонской Евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма. С приветственной речью также выступил председатель Общества эстонского флага Юри Трей.