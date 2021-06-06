Департамент напоминает: к рекламе алкоголя в социальных сетях применяются определенные правила(2)
Биргит Валгус, руководитель торговой службы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, отметила, что нарушения происходят в интернете и социальных сетях. ”Продавцы алкоголя также размещают рекламу, не соответствующую требованиям, на своих аккаунтах в социальных сетях", — сказала она. "Мы призываем торговцев быть бдительными, а также призываем потребителей обращать внимание и, при необходимости, указывать на ошибки и сообщать о них".
Если информация об алкогольном напитке раскрывается в любой общедоступной форме с целью увеличения продаж этого продукта, такая информация считается рекламой алкогольного напитка. В случае с алкоголем речь идет о категории товаров, на рекламу которых распространяются особые требования и ограничения, установленные Законом о рекламе. Реклама алкоголя может содержать только название продукта, вид продукта, название производителя, название бренда, страну происхождения и географический регион, содержание этанола по объему, изображение торговой упаковки, характеристики (цвет, аромат, вкус), презентацию. Этот список является исчерпывающим. Другие элементы, не указанные в списке, не могут фигурировать в рекламе алкоголя.
По словам Эльнары Наджафовой, юриста торговой службы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, информация, содержащаяся в рекламе алкоголя, должна быть представлена в ориентированном на продукт и нейтральном виде, то есть информация о продукте, отображаемая в рекламе алкоголя, может быть только информативной. "Реклама должна быть сосредоточена на продукте и не должна предлагать продукт через призывы или информацию, не связанные с продуктом", — сказала она.
Тематические заголовки (хэштеги), добавляемые к рекламе в социальных сетях, также должны быть использованы согласно исчерпывающему перечню Закона о рекламе. Например, хэштег #jõhvikamaitseline разрешен в рекламе алкогольного продукта со вкусом клюквы. Запрещено сопровождать публичное изображение текстом, который, например, призывает людей выпить алкоголь, чтобы отпраздновать выходные, или ссылаться на празднование выходных с помощью тематического тега. Запрещается рекламировать алкоголь в социальных сетях лицам, не являющимся потребителями алкоголя.
Реклама алкоголя — один из многих факторов, влияющих на потребление алкоголя. Учитывая алкогольную политику Эстонии, вопросы, связанные с алкоголем, необходимо решать с особой осторожностью и тщательностью. На маркетинг алкоголя часто распространяются более строгие ограничения, чем на маркетинг других товаров. Целью этих ограничений является защита общественного здоровья, т.е. уменьшение проблем со здоровьем, возникающих в результате употребления алкоголя.
Если вы нашли не соответствующую требованиям рекламу алкоголя в социальных сетях, то сообщите об этом, написав на электронную почту департамента: info@ttja.ee.