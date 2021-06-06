Департамент напоминает: к рекламе алкоголя в социальных сетях применяются определенные правила

Биргит Валгус, руководитель торговой службы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, отметила, что нарушения происходят в интернете и социальных сетях. ”Продавцы алкоголя также размещают рекламу, не соответствующую требованиям, на своих аккаунтах в социальных сетях", — сказала она. "Мы призываем торговцев быть бдительными, а также призываем потребителей обращать внимание и, при необходимости, указывать на ошибки и сообщать о них".

Если информация об алкогольном напитке раскрывается в любой общедоступной форме с целью увеличения продаж этого продукта, такая информация считается рекламой алкогольного напитка. В случае с алкоголем речь идет о категории товаров, на рекламу которых распространяются особые требования и ограничения, установленные Законом о рекламе. Реклама алкоголя может содержать только название продукта, вид продукта, название производителя, название бренда, страну происхождения и географический регион, содержание этанола по объему, изображение торговой упаковки, характеристики (цвет, аромат, вкус), презентацию. Этот список является исчерпывающим. Другие элементы, не указанные в списке, не могут фигурировать в рекламе алкоголя.

По словам Эльнары Наджафовой, юриста торговой службы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, информация, содержащаяся в рекламе алкоголя, должна быть представлена в ориентированном на продукт и нейтральном виде, то есть информация о продукте, отображаемая в рекламе алкоголя, может быть только информативной. "Реклама должна быть сосредоточена на продукте и не должна предлагать продукт через призывы или информацию, не связанные с продуктом", — сказала она.