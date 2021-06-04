Продукты из Maxima перестанут доставлять в пластиковых пакетах

До сих пор при совершении покупки покупатели могли выбирать, хотят они получить товары в пластиковых пакетах или в бумажных. На сегодня клиенты Barbora выбирают бумажные пакеты столь же часто, как пластиковые.

”Мы предлагаем покупателям бумажные пакеты вот уже второй год, и со временем количество людей, предпочитающих именно этот метод упаковки, выросло. Сегодня на их долю приходится половина всех заказов, — сказала исполнительный директор Barbora.ee Кирке Пентикяйнен. — Приятно, что экологичную упаковку выбирают все больше покупателей, и нынешним шагом мы хотим внести дополнительный вклад в повышение экологичности шоппинга”.

По словам Пентикяйнен, все бумажные пакеты Barbora произведены из древесины, соответствующей правилам устойчивого лесопользования. Пакеты достаточно прочные, чтобы их можно было использовать повторно, и их можно полностью перерабатывать, как макулатуру. ”Мы надеемся, что клиенты оценят наш шаг”, — сказала она.

Barbora отказывается от использования больших пластиковых пакетов одновременно в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. ”Мы также изменили свои правила комплектации и, например, стали использовать меньше одноразовых пластиковых пакетов при упаковке замороженных и сыпучих пищевых продуктов”, — добавила исполнительный директор Barbora.ee.

В целом, по словам Пентикяйнен, Barbora более чем на четверть сократила использование небольших пластиковых пакетов, которые дома можно выбрасывать отдельно вместе с другими пластиковыми отходами.

”В связи с требованиями гигиены и безопасности пищевых продуктов в некоторых случаях использование одноразовых пластиковых пакетов неизбежно. Тем не менее, внутри компании мы продолжим прилагать усилия с тем, чтобы при комплектации заказов использовать как можно меньше пластика”, — рассказа Кирке Пентикяйнен.

По-прежнему в одноразовые пластиковые пакеты упаковывают продающиеся на развес пищевые продукты: конфеты, орехи и т.д. Также в пластик упаковывают фрукты и овощи на развес, способные повредить или испачкать другие товары.