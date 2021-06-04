”Весенний шторм” завершится масштабными боевыми стрельбами

”Последние недели службы солдат срочной службы прошли в напряженных тренировках. Боевые стрельбы потребуют последнего усилия моих солдат и их собратьев по оружию. Полагаю, это лучшая точка перед отправкой военнослужащих в резерв”, — сказал командир Калевского пехотного батальона подполковник Айн Тийдрус.

Во время предыдущей фазы учений — учебных боях — делалась ставка на тактическую подготовку, отработку планирования операций и взаимодействия между частями. Во время боевых стрельб к этим компонентам добавилась ощущение реальности происходящего.

”Выполнение задач во время боевых стрельб укрепляет дух солдат, учит их считаться с соратниками, соседними подразделениями и демонстрирует мощь комбинированного огня. Эти упражнения кристаллизуют понимание того, что ни один солдат не воюет в одиночку”, — добавил подполковник Тийдрус.

По словам младшего сержанта Микка Лаоса, военнослужащие Калевского батальона готовы к стрельбам: ”Нас ожидают оборонительные бои, обустройство засады и контратака. Это наши последние учения, поэтому я уверен, что ребята постараются показать все, на что они способны”.

Цель боевых стрельб заключается в отработке оборонительных и наступательных боев во взаимодействии пехоты с артиллерией, инженерными войсками, бронетехникой и поддержки с воздуха.

В этом году учения ”Весенний шторм” были разбиты на три этапа. В первую неделю подразделения проводили боевое слаживание, затем, с 24 по 28 мая, части приняли участие в учебных боях.

Фаза боевых стрельб завершится в субботу, 5 июня.