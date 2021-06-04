OlyBet стал официальным партнером НХЛ по ставкам на спорт в Эстонии, Латвии и Литве

”НХЛ с радостью приветствует OlyBet в рядах своих партнеров”, — сказал Джон Левицки, вице-президент по международному развитию предпринимательства и партнерства НХЛ. ”В странах Балтии множество поклонников игр Национальной хоккейной лиги, так что сотрудничество с OlyBet, лучшей спортивной букмекерской средой в Прибалтике, открывает потрясающие возможности для НХЛ в сфере расширения взаимодействия с фанатами в этой части Европы”.

”Я убежден, что начатое сегодня сотрудничество предоставит возможность для дальнейшего развития этого вида спорта, а также повышения узнаваемости лиги, — сказал Кори Пламмер, председатель правления и исполнительный директор OEG и OlyBet Holding. — Хоккей очень популярен в наших странах, и наши клиенты теперь получат еще больше возможностей взаимодействия с НХЛ благодаря прямым трансляциям и играм, встречам со звездами, социальным сетям и лучшим ставкам в Европе”. Он добавил, что благодаря спорту люди проводят больше времени с семьей и друзьями, ставят перед собой амбициозные цели и активнее налаживают контакты и находят точки соприкосновения, в рамках начатого сотрудничества их будет все больше.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) была основана в 1917 году. В ее состав входит 31 спортивный клуб, а в сезоне 2021-2022 в Лигу будет принят 32-й хоккейный клуб ”Сиэтл Кракен”. Состав каждой команды отражает международный характер Лиги, в нее входят игроки из более чем 20 стран, все из которых борются за самый заветный и известный трофей в профессиональном спорте — Кубок Стэнли.