OlyBet стал официальным партнером НХЛ по ставкам на спорт в Эстонии, Латвии и Литве
”НХЛ с радостью приветствует OlyBet в рядах своих партнеров”, — сказал Джон Левицки, вице-президент по международному развитию предпринимательства и партнерства НХЛ. ”В странах Балтии множество поклонников игр Национальной хоккейной лиги, так что сотрудничество с OlyBet, лучшей спортивной букмекерской средой в Прибалтике, открывает потрясающие возможности для НХЛ в сфере расширения взаимодействия с фанатами в этой части Европы”.
”Я убежден, что начатое сегодня сотрудничество предоставит возможность для дальнейшего развития этого вида спорта, а также повышения узнаваемости лиги, — сказал Кори Пламмер, председатель правления и исполнительный директор OEG и OlyBet Holding. — Хоккей очень популярен в наших странах, и наши клиенты теперь получат еще больше возможностей взаимодействия с НХЛ благодаря прямым трансляциям и играм, встречам со звездами, социальным сетям и лучшим ставкам в Европе”. Он добавил, что благодаря спорту люди проводят больше времени с семьей и друзьями, ставят перед собой амбициозные цели и активнее налаживают контакты и находят точки соприкосновения, в рамках начатого сотрудничества их будет все больше.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) была основана в 1917 году. В ее состав входит 31 спортивный клуб, а в сезоне 2021-2022 в Лигу будет принят 32-й хоккейный клуб ”Сиэтл Кракен”. Состав каждой команды отражает международный характер Лиги, в нее входят игроки из более чем 20 стран, все из которых борются за самый заветный и известный трофей в профессиональном спорте — Кубок Стэнли.
Ежегодно более 670 миллионов любителей спорта посещают мероприятия НХЛ на стадионах и смотрят и слушают трансляции партнеров Лиги по национальному телевидению и радио. За страницами Лиги, команд и игроков в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и на YouTube следят более 151 миллионов подписчиков, на сайте NHL.com присутствуют более 100 миллионов фанатов. Лига транслирует игры в более чем 160 странах мира и в разных регионах через своих правообладателей, включая NBC/NBCSN и сеть НХЛ в США, Sportsnet и TVA в Канаде, Viaplay в странах Скандинавии и CCTV и Tencent в Китае. НХЛ предлагает любителям спорта во всех странах мира трансляции игр в интернете, в том числе в прямом эфире и в сервисе потокового вещания по требованию на сайте NHL.TV. Любители спорта могут пользоваться цифровыми ресурсами Лиги на мобильных устройствах в бесплатном приложении НХЛ, подписаться на страницы Лиги в девяти социальных сетях, слушать передачи по интернет-радио НХЛ SiriusXM и на сайте NHL.com. Контент сайта доступен на восьми языках и обеспечивает беспрецедентный доступ к статистике игроков и команд, а также ко всем результатам игр регулярного сезона и плей-офф, начиная с начала лиги и поддерживаемых SAP.
Популяризуя хоккей, НХЛ поддерживает здоровый образ жизни в сообществах, стимулируя участие молодежи и вовлекая ее в спорт, содействуя более тесному общению между членами семьи и взаимодействию всех членов общества.
Компания Olybet — ведущая интернет-среда ставок на спорт в Эстонии, Латвии и Литве, предоставляющая услуги как в интернете, так и оффлайн, в том числе размещение ставок на спортивные события, онлайн-игры в казино и игру в покер. OlyBet вносит свой вклад в поддержку местного спорта.
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