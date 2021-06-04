Пельгулиннаский роддом будет пускать в семейные палаты только вакцинированных отцов

”Мы решили, что в семейные палаты будем допускать только полностью вакцинированных членов семьи (после двух доз вакцины по истечении необходимого количества дней, а также тех, кто переболел не более чем 6 месяцев назад или получил одну дозу вакцины по истечении 6 месяцев после выздоровления)”, — сообщает больница.