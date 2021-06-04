Танель Кийк: надеемся на лучшее, но готовимся к худшему

”Можно сказать, что лето точно будет более спокойным, здоровым и свободным, чем мы надеялись, но нужно готовиться к осени и зиме. Как гласит народная мудрость: надеемся на лучшее — готовимся к худшему, чтобы не пришлось разочаровываться”, — сказал Кийк.

По его мнению, ограничения были ослаблены в правильное время. ”Я более чем уверен, что в течение лета не будет таких серьезных ограничений, волн. Единичные очаги, конечно же, не исключены, и к ним нужно быть готовыми. После путешествий за границу люди могут завезти новые штаммы. Нужно серьезно подготовиться к осени и зиме. Вопрос вентиляции помещений, средства индивидуальной защиты, закупка вакцин, обновление и пересмотр инструкций, международное сотрудничество. На лето работы хватит”, — отметил министр.

Он сказал, что упразднение обязательства носить маску на лето было всячески оправдано. Если осенью вирус снова активизируется, то совершенно не исключено, что требование будет возвращено.

Излишки вакцины, по словам Кийка, Эстония пожертвует другим странам. «Чем больше в мире вакцинированных людей, тем меньше вероятность возникновения новых штаммов и их долгосрочного распространения. И тем больше мы сможем спасти жизней как в глобально, так и на на месте», - пояснил он.