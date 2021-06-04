За сутки в Эстонии выявлено 96 случаев заражения коронавирусом

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 32 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 23 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 20, в Пярнумаа — семь, на Сааремаа — шесть, в Валгамаа — пять, в Вырумаа, Тартумаа и Рапламаа — по четыре новых случая заражения. В Ляэнемаа прибавилось три, в Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа — по два, на Хийумаа, в Йыгевамаа и Пылвамаа — по одному новому положительному результату теста. В Ярвамаа новых случаев заражения не прибавилось. У четверых получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 127,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 3%.

За сутки в больницах открыли восемь новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 106 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 79 человек (74%).

За сутки ввели 14 018 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 490 619 людям, курс вакцинации завершен у 283 373 человек. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 66%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы во всех уездах за исключением Ида-Вирумаа.

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