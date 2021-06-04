Автобус сбил мужчину в центре Таллинна. Он переходил дорогу в неположенном месте

В 3.50 в деревне Какуметса в Тартумаа 24-летний мужчина на Volvo V50 съехал в кювет. Водителя и двух пассажиров возрастом 21 и 24 года доставили в Клинику Тартуского университета.

В 13.14 на втором километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в Тартумаа 85-летний велосипедист по какой-то причине выехал на дорогу перед автобусом Isuzu, который ехал в том же направлении. Велосипедиста доставили в Клинику Тартуского университета.

В 14.29 в волости Йыэляхтме в Харьюмаа 50-летняя женщина на Mini Countryman Cooper съехала с дороги и врезалась в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16.27 на улице Мыйза в Нарве 47-летний мужчина на Honda FR-V сдавал назад и наехал на 80-летнюю женщину. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

В 16.40 произошло ДТП в волости Козе в Харьюмаа, где 62-летний мужчина на микроавтомобиле съехал в кювет. Находившуюся на пассажирском месте 54-летнюю женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16.46 у Мере пуйестеэ, 5 в центре Таллинна 39-летний мужчина на Škoda поворачивал направо и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 13-летнего велосипедиста. Подростка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 17.56 у площади Виру, 3 в центре Таллинна 33-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и его сбил автобус Solaris Urbino, которым управлял 30-летний мужчина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.