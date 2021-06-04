Исследование: более половины жителей Эстонии никогда не слышали о пенсии работодателя

Опрос показал, что в Эстонии целых 53% респондентов не слышали, что такое пенсия работодателя. В Латвии этот показатель был несколько ниже (45%), в Литве же отрицательный ответ дали только 39% респондентов.

В то же время большинство респондентов из Эстонии (17%) заявили, что слышали о пенсии работодателя, но не знали, что такая возможность доступна и в их стране. В Латвии этот показатель был 11%, в Литве — 14%.

”Удивительно, что более двух третей жителей Эстонии вообще не осведомлены о возможности получения пенсии работодателя у нас в стране”, — сказал менеджер по пенсионным продуктам Luminor Ханнес Кууск. ”С другой стороны, это означает, что мы можем многое сделать в этой сфере. ”Особенно сейчас, когда и вторая пенсионная ступень стала добровольной, у работодателей есть прекрасная возможность проявить заботу, показать пример и побудить сотрудников больше думать о своем будущем”, — добавил он. Вариант пенсии работодателя предлагает своим сотрудникам и Luminor.

В Эстонии, Латвии и Литве люди видят в пенсии работодателя три основных преимущества по сравнению с другими льготами, предлагаемыми работодателем: она помогает обеспечить будущее, мотивирует сотрудников работать дольше в своей компании и показывает, что работодатель думает не только о получении дохода. В Эстонии все эти преимущества отметили больше респондентов, чем в Латвии и Литве, а выше всего в Эстонии оценили вклад пенсии работодателя в обеспечение более безопасного будущего (половина всех респондентов).

В Эстонии молодёжь (57%) и люди с высокими доходами (62%) в большей мере оценили аспект обеспечения более безопасного будущего. В Латвии с этим утверждением также согласились респонденты самой молодой возрастной группы. В Литве, по мнению респондентов с более высокими доходами, пенсия работодателя показывает, что компания думает не только о доходах, но и будущем работника.

Исследование по заказу Luminor было проведено в апреле 2021 года исследовательским центром RAIT Faktum & Ariko. В ходе опроса было опрошено более 1000 человек в каждой из стран Балтии, а выборка состояла из людей в возрасте от 18 до 74 лет, занятых в частном секторе.