Гостелевидение Беларуси показало интервью с Протасевичем. Родные уверены, что его пытали

Белорусский гостелеканал ОНТ вечером в четверг, 3 июня, показал 1,5-часовое интервью с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta, оппозиционным блогером Романом Протасевичем, задержанным после посадки самолета Ryanair в Минске. Молодой человек заявил, что признал вину в организации массовых несанкционированных акций в Беларуси, раскритиковал членов Координационного совета для передачи власти и одного из лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Кроме того, Протасевич ответил утвердительно на вопрос ведущего об уважении к правящему в республике Александру Лукашенко.

Отец Протасевича: Это результат запугивания и постоянного насилия

Белорусский правозащитный центр "Весна" назвал кадры с показаниями блогера сделанными под давлением. Сказанное Протасевичем является "чистой пропагандой, под которой нет никакой правдивой основы", — указал руководитель "Весны" Алесь Беляцкий.

Отец Протасевича заявил информагентству AFP, что на молодого человека повлияли с помощью пыток. "То, что говорит Роман — это результат его запугивания, результат постоянного психологического, физического насилия над ним", — отметил родитель белорусского блогера.

"Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам, — сказал Дмитрий Протасевич в интервью телеканалу "Дождь". — Посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить".

Помощник одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко выразил уверенность в том, что дать признательные показания Протасевич был вынужден под пытками.

Полуторачасовым издевательством над арестованным перед камерами назвал происходившее на экране в посте на Facebook депутат Европарламента от немецкой партии "Зеленые" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky).