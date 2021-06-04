ВИДЕО: Маардуский боксер проиграл в Санкт-Петербурге небитому россиянину

Поединок на "Сибур-Арене" начался без разведки. С первого же раунда боксеры пошли в размен ударами.

К середине боя начало вырисовываться преимущество россиянина. В концовке пятого раунда он потряс Семенова мощным ударом, но маардуский боксер устоял на ногах. На последней минуте боя к восторгу публики боксеры устроили зрелищный обмен ударами.

Единогласным решением судей победу одержал Сосулин. Безвыигрышная серия Семенова достигла 6 боев.

Главным событием вечера в Санкт-Петербурге станет бой за чемпионский пояс WBA Gold между российским средневесом Федором Чудиновым (23-2) и южноафриканцем Рино Либенбергом (21-7).