04.06.2021, 18:10
ВИДЕО: Маардуский боксер проиграл в Санкт-Петербурге небитому россиянину(17)
Foto: Martin Ahven, Õhtuleht
36-летний маардуский средневес Павел Семенов (24-17) проиграл 8-раундовый бой в Санкт-Петербрге 24-летнему россиянину Павлу Сосулину (5-0).
Поединок на "Сибур-Арене" начался без разведки. С первого же раунда боксеры пошли в размен ударами.
К середине боя начало вырисовываться преимущество россиянина. В концовке пятого раунда он потряс Семенова мощным ударом, но маардуский боксер устоял на ногах. На последней минуте боя к восторгу публики боксеры устроили зрелищный обмен ударами.
Единогласным решением судей победу одержал Сосулин. Безвыигрышная серия Семенова достигла 6 боев.
Главным событием вечера в Санкт-Петербурге станет бой за чемпионский пояс WBA Gold между российским средневесом Федором Чудиновым (23-2) и южноафриканцем Рино Либенбергом (21-7).