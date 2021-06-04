СЕГОДНЯ: Сумеет ли маардуский боксер удивить небитого россиянина?

Соперником эстонского боксера будет 22-летний россиянин Павел Сосулин (4-0). Формат боя на "Сибур-Арене" 8 раундов.

По традиции за сутки до представления состоялась церемония взвешивания участников. Оба боксера показали одинаковый вес - 70,9 кг.