04.06.2021, 03:05
СЕГОДНЯ: Сумеет ли маардуский боксер удивить небитого россиянина?
Foto: Karli Saul
4 июня в Санкт-Петербурге пройдет вечер профессионального бокса, в котором выступит 36-летний маардуский средневес Павел Семенов (24-16).
Соперником эстонского боксера будет 22-летний россиянин Павел Сосулин (4-0). Формат боя на "Сибур-Арене" 8 раундов.
По традиции за сутки до представления состоялась церемония взвешивания участников. Оба боксера показали одинаковый вес - 70,9 кг.
Главным событием вечера станет бой за чемпионский пояс WBA Gold между российским средневесом Федором Чудиновым (23-2) и южноафриканцем Рино Либенбергом (21-7).