СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии проводит на чемпионат Европы Финляндию

Для финской команды предстоящий поединок с Эстонией станет генеральной репетицией перед стартом в чемпионате Европы. На Евро-2020 Финляндия сразится в групповом турнире с Данией, Россией и Бельгией.

Неделю назад Финляндия проиграла в гостях контрольный матч Швеции - 0:2, но в той встрече финны выступали экспериментальным составом. В поединке с эстонской командой Финляндия наверняка предстанет в своем сильнейшем составе.

Для сборной Эстонии поединок в Хельсинки станет вторым на этой неделе. По сравнению с победным матчем Балтийского турнира в Литве в составе эстонской команды также произойдут изменения.