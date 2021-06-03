04.06.2021, 01:55
СЕГОДНЯ: Сборная Эстонии проводит на чемпионат Европы Финляндию
Foto: Priit Simson
Футболисты сборной Эстонии 4 июня сыграют товарищеский матч в Хельсинки с Финляндией (начало в 19:00).
Для финской команды предстоящий поединок с Эстонией станет генеральной репетицией перед стартом в чемпионате Европы. На Евро-2020 Финляндия сразится в групповом турнире с Данией, Россией и Бельгией.
Неделю назад Финляндия проиграла в гостях контрольный матч Швеции - 0:2, но в той встрече финны выступали экспериментальным составом. В поединке с эстонской командой Финляндия наверняка предстанет в своем сильнейшем составе.
Для сборной Эстонии поединок в Хельсинки станет вторым на этой неделе. По сравнению с победным матчем Балтийского турнира в Литве в составе эстонской команды также произойдут изменения.