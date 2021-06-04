Сборная Эстонии шокировала в Хельсинки финских болельщиков

"На предматчевом собрании договорились, что если придется бить пенальти, то капитан команды Константин Васильев решит, кто будет исполнять удар. Решил сразу - смотрю в правый угол, а бить пенальти буду в левый. К счастью, вратарь прыгнул вправо", - сказал на послематчевой пресс-конференции Саппинен.

Вторая победа сборной Эстонии в гостях

Поединок в Хельсинки проходил с небольшим территориальным преимуществом Финляндии (процент владения мячом 56-44), но извлечь выгоду она не смогла. По количеству ударов в створ наши футболисты превзошли финнов (3-1).

"Настроение в команде очень хорошее - все игроки счастливы. Слишком большой опасности от финнов не исходило. Пару моментов у них все же было, команда более высокого класса могла бы нас за это наказать. Но если мы сохранили ворота в неприкосновенности, то командной игрой могу быть удовлетворен", - так прокомментировал исход поединка главный тренер сборной Эстонии Томас Хяберли.

После 19-матчевой серии без побед сборная Эстонии выиграла в гостях второй матч подряд. 1 июня она обыграла в рамках Балтийского турнира Литву - 1:0. На следующей неделе наши футболисты будут принимать на "А Ле Кок Арене" Латвию, которая победила дома литовцев со счетом 3:1 (1:0).

Из-за коронавирусных ограничений за ходом поединка на отреновированном Олимпийском стадионе финской столицы наблюдали только 1250 зрителей. Сборная Эстонии матч в Хельсинки провела в следующем составе: Хейн, Тенисте (52. Пикк), Тамм, Кууск, Метс, Пури, Кяйт (90. Поом), Крейда (65. Соометс), Васильев, Саппинен (65. Аниер), Оямаа (65. Ващук).

Финские болельщики очень недовольны

Для сборной Финляндии товарищеский поединок с Эстонией был генеральной репетицией перед стартом в чемпионате Европы, который начинается 11 июня. Теперь финские болельщики задаются вопросом: если мы не можем обыграть Эстонию, которая находится во второй сотне мирового рейтинга, то что нам тогда вообще делать на чемпионате Европы?