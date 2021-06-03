Таллинн восстановит выплату компенсации за присоединение к водопроводу

”Создание новых точек подключения с учетом развития города, безусловно, необходимо, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — По городским данным, таких неподключенных к сети водопровода и канализации участков недвижимости может быть около 600. Если все владельцы подадут ходатайство о возмещении, общая стоимость выплат может составить 4,8 млн евро. Мы хотим выплатить первым ходатайствующим возмещение в этом или следующем году”.

Плата за подключение к системе водопровода и канализации компенсировалась в период с 2000 по 2011 гг. После 31 декабря 2011 года владельцы купленной недвижимости должны были считаться и с будущими расходами на подключение к системе. Представленное постановление после одобрения Горсобранием поможет восстановить выплату возмещения.

На тех участках недвижимости, где имеется трубопровод для подключения к системе водоснабжения и канализации, но отсутствуют узлы подключения, плата за подключение будет компенсироваться в 50-процентном объеме, но не более чем 5000 евро в случае, если недвижимость была приобретена до конца 2011 года. Если недвижимость была приобретена после 31 декабря 2011 года, плата за подключение к системе будет компенсироваться в объеме 30%, но не более чем 3000 евро.

Если у недвижимости нет трубопровода для подключения к водопроводу и канализации, то в случае приобретенной до конца 2011 года недвижимости будет возмещаться 50% платы за подключение, но не более 15 000 евро. В случае приобретенной после 31 декабря 2011 года недвижимости плата за подключение будет компенсироваться в 30-процентном объеме, но не более 9000 евро.

Согласно плану, для получения возмещения владельцу недвижимости нужно представить Департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства по электронной почте соответствующее требованиям ходатайство. На возмещение имеют право люди, которые на момент подачи ходатайства не менее года являлись зарегистрированными жителями Таллинна на основании данных регистра народонаселения и у которых на участке недвижимости на основании выданного до 31 декабря 2011 года разрешения построен дом. Целевое назначение участка недвижимости должно быть в 100-процентном объеме жилой недвижимостью, и каждый владелец может ходатайствовать о возмещении только за один участок недвижимости.