Новости Эстонии
03.06.2021, 20:04

Шесть фестивалей! Для таллиннской молодежи подготовлена увлекательная летняя программа

 
OECD silmis on üks murekoht Eesti noored, kes ei tööta ega õpi.
OECD silmis on üks murekoht Eesti noored, kes ei tööta ega õpi.
Foto: Argo Ingver
В июле и августе в столичных районах Ласнамяэ, Кесклинн, Мустамяэ и Пыхья-Таллинн состоится в общей сложности шесть молодежных фестивалей, цель которых – предложить подросткам увлекательные и творческие занятия в летнем городе. В фокусе мероприятий – экстремальный спорт, уличное искусство и уличный танец.

”После длинного, прошедшего под знаком пандемии и небогатого на события года, мы хотим предложить молодежи увлекательную и разнообразную летнюю программу, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Каждый подросток обязательно найдет в ней что-то себе по вкусу или же вообще увлечется новым хобби”.

Лето фестивалей, которое проходит второй год подряд, начнется 3 июля в ласнамяэском парке Кивила, где молодые люди смогут принять участие, например, в мастер-классах по паркуру или уличному искусству, состязании по уличному танцу или тренировке по скейтборду. 10 июля молодежь приглашают в Полицейский парк (район Кесклинн), где в том числе состоится панельная дискуссия, ярмарка продукции ученических фирм и цирковой мастер-класс. 17 июля в Мустамяэ, в скейтпарке на ул. Вильде, дети смогут принять участие в турнире по самокатному спорту и мастер-классе по паркуру. Также в скейтпарке будут и наркособаки.

31 июля и 1 августа в парке экстремального спорта Копли состоится Kopli Session — двухдневное состязание по скейтборду и BMX, а 14 августа — второй этап турнира по самокатному спорту, мастер-класс по уличному искусству и тренировка езды на скейтборде. Помимо этого, подростки смогут приобщиться к садоводству. Последний летний фестиваль пройдет 28 августа вновь в парке Кивила — там состоится последний этап турнира по самокатному спорту и состязание по уличному танцу. Подростки смогут продемонстрировать свои таланты, приняв участие в программе свободной сцены. Финальным аккордом летней программы станет выступление в парке Кивила рэперов Pluuto и Villemdrillem.

Летняя программа очень разнообразна и в рамках каждого из фестивалей, вдобавок к приятному времяпрепровождению, состоятся и мероприятия, направленные на развитие творчества, предприимчивости, командной работы и пр.

Фестивали организует Таллиннский департамент образования совместно с районными молодежными центрами.

Полезную информацию о том, чем в Таллинне заняться молодежи, всегда можно найти на странице noortegija.ee/home (на русском языке) и facebook.com/noortegija (на эстонском языке).

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