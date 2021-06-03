Шесть фестивалей! Для таллиннской молодежи подготовлена увлекательная летняя программа

”После длинного, прошедшего под знаком пандемии и небогатого на события года, мы хотим предложить молодежи увлекательную и разнообразную летнюю программу, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Каждый подросток обязательно найдет в ней что-то себе по вкусу или же вообще увлечется новым хобби”.

Лето фестивалей, которое проходит второй год подряд, начнется 3 июля в ласнамяэском парке Кивила, где молодые люди смогут принять участие, например, в мастер-классах по паркуру или уличному искусству, состязании по уличному танцу или тренировке по скейтборду. 10 июля молодежь приглашают в Полицейский парк (район Кесклинн), где в том числе состоится панельная дискуссия, ярмарка продукции ученических фирм и цирковой мастер-класс. 17 июля в Мустамяэ, в скейтпарке на ул. Вильде, дети смогут принять участие в турнире по самокатному спорту и мастер-классе по паркуру. Также в скейтпарке будут и наркособаки.

31 июля и 1 августа в парке экстремального спорта Копли состоится Kopli Session — двухдневное состязание по скейтборду и BMX, а 14 августа — второй этап турнира по самокатному спорту, мастер-класс по уличному искусству и тренировка езды на скейтборде. Помимо этого, подростки смогут приобщиться к садоводству. Последний летний фестиваль пройдет 28 августа вновь в парке Кивила — там состоится последний этап турнира по самокатному спорту и состязание по уличному танцу. Подростки смогут продемонстрировать свои таланты, приняв участие в программе свободной сцены. Финальным аккордом летней программы станет выступление в парке Кивила рэперов Pluuto и Villemdrillem.

Летняя программа очень разнообразна и в рамках каждого из фестивалей, вдобавок к приятному времяпрепровождению, состоятся и мероприятия, направленные на развитие творчества, предприимчивости, командной работы и пр.

Фестивали организует Таллиннский департамент образования совместно с районными молодежными центрами.

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