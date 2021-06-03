Велосипедная дорожка соединит Ласнамяэ с центром города

В результате реализации внешнего проекта Европейского фонда регионального развития ”Соединение велосипедной дорожки Ласнамяэ с центром города” (дорожка, соединяющая ул. Валге — Ю. Смуули теэ — ул. Лийкури — парк Тондираба) будут объединены в единую сеть дорожек легкого движения Ласнамяэ и центральная часть города. На втором этапе планируется соединить улицу Валге с парком Кадриорг.

В ходе сооружения нового участка протяженностью 2,5 км автомобили будут отделены от пешеходов и велосипедистов, чтобы создать возможности для безопасного движения. Одновременно будет сформирована более чистая, экологичная, безопасная и привлекательная городская среда.

По словам члена комиссии по городскому хозяйству Таллиннского горсобрания Марии Юферевой-Скуратовски, речь идет о важном и долгожданном проекте, который повысит благополучие жителей Ласнамяэ, укрепит их здоровье и обеспечит возможности занятий спортом. ”Мы хотим, чтобы в Таллинне каждый имел возможность передвигаться быстро и комфортно. Постоянное развитие сети дорожек для легкого движения, в ходе которого учитываются пожелания и рекомендации жителей, делает городскую среду для пешеходов и велосипедистов более удобной и безопасной”, — добавила она.

Член горсобрания Март Каллас также считает, что сооружение отделенной от остального движения дорожки для легкого движения из Ласнамяэ в центр города — весьма позитивный момент.