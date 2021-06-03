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ЧП и криминал
03.06.2021, 19:33
ФОТО | В самом центре Таллинна автомобиль сбил велосипедиста-подростка
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В 16.45 в
Центр тревоги
сообщили, что в Таллинне в районе Мере пст 13-летний подросток на пешеходном переходе получил удар от автомобиля.
ёЮноша двигался на велосипеде. Скорая помощь отвезла его в больницу.
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